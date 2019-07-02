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Завод «Технокерамика» начинает второй этап программы экологического мониторинга
2 июль 2019 (11:17)
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. ООО «Технокерамика» (предприятие-партнер ООО «ФОРЭС») успешно завершило первый этап программы экологического мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба компании.
С 27 мая по 14 июня две специализированные аккредитованные лаборатории (филиал ЦЛАТИ по УрФО и ПО «Октябрь») отбирали пробы воздуха в различных точках вокруг предприятия.
«Результаты исследований проб атмосферного воздуха, отобранных в жилой зоне, показывают, что предельно допустимые концентрации не превышены. По некоторым показателям концентрации в 40 раз меньше допустимого предела. Достоверность данных определяется тем, что лаборатории аккредитованы, их специалисты отбирают и анализируют пробы в соответствии с методиками. И все это весьма жестко контролируют соответствующие государственные органы. Чуть что не так — и лаборатория может лишиться аккредитации и остаться без работы. Поэтому участники мониторинга четко выполняют все существующие требования», — цитирует пресс-служба начальника отдела охраны окружающей среды ООО «Технокерамика» Андрея Усольцева.
По его словам, второй этап программы экологического мониторинга завода начнется в июле и завершится в сентябре.
«Программа расширенного экологического мониторинга — это целый комплекс исследований. Сегодня мы завершили первый этап. На втором этапе их запланировано намного больше: исследование почвы, замеры уровня шумового воздействия, гамма-излучения, наличия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе жилой зоны, в поселках Северный и Новый, в центральной части города. Отберем для анализа сметы с поверхностей, снова проверим, есть ли в воздухе жилой зоны какие-либо частицы асбеста», — сообщил Андрей Усольцев.
С 27 мая по 14 июня две специализированные аккредитованные лаборатории (филиал ЦЛАТИ по УрФО и ПО «Октябрь») отбирали пробы воздуха в различных точках вокруг предприятия.
«Результаты исследований проб атмосферного воздуха, отобранных в жилой зоне, показывают, что предельно допустимые концентрации не превышены. По некоторым показателям концентрации в 40 раз меньше допустимого предела. Достоверность данных определяется тем, что лаборатории аккредитованы, их специалисты отбирают и анализируют пробы в соответствии с методиками. И все это весьма жестко контролируют соответствующие государственные органы. Чуть что не так — и лаборатория может лишиться аккредитации и остаться без работы. Поэтому участники мониторинга четко выполняют все существующие требования», — цитирует пресс-служба начальника отдела охраны окружающей среды ООО «Технокерамика» Андрея Усольцева.
По его словам, второй этап программы экологического мониторинга завода начнется в июле и завершится в сентябре.
«Программа расширенного экологического мониторинга — это целый комплекс исследований. Сегодня мы завершили первый этап. На втором этапе их запланировано намного больше: исследование почвы, замеры уровня шумового воздействия, гамма-излучения, наличия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе жилой зоны, в поселках Северный и Новый, в центральной части города. Отберем для анализа сметы с поверхностей, снова проверим, есть ли в воздухе жилой зоны какие-либо частицы асбеста», — сообщил Андрей Усольцев.
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