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В Екатеринбурге закроют движение по улице Красных Командиров

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. В Екатеринбурге 1 июля закроют движение транспорта по ул. Красных Командиров от ул. Стачек до ул. Старых Большевиков, соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



«Ограничения связаны с необходимостью проведения работ по восстановлению благоустройства после ремонта тепловой сети», — говорится в сообщении.



Движение на данном участке откроют только 1 августа.

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