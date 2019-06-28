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В Екатеринбурге закроют движение по улице Красных Командиров
28 июнь 2019 (13:39)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. В Екатеринбурге 1 июля закроют движение транспорта по ул. Красных Командиров от ул. Стачек до ул. Старых Большевиков, соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
«Ограничения связаны с необходимостью проведения работ по восстановлению благоустройства после ремонта тепловой сети», — говорится в сообщении.
Движение на данном участке откроют только 1 августа.
«Ограничения связаны с необходимостью проведения работ по восстановлению благоустройства после ремонта тепловой сети», — говорится в сообщении.
Движение на данном участке откроют только 1 августа.
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