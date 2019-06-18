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В Челябинской области в мае число новых выданных кредитных карт выросло на 0,2%

УрБК, Челябинск, 18.06.2019. В мае 2019 года в Челябинской области выдали 24 тыс. 818 новых кредитных карт, что на 0,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Во всех российских регионах выдали 914 тыс. кредитных карт. Это на 0,5% выше уровня мая 2018 года.



При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (+22,4%), Республике Крым (+17,7%), Удмуртской Республике (+10,1%), Санкт-Петербурге (+7,4%) и Краснодарском крае (+7,3%).



В то же время, наибольшее сокращение выдачи новых кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) было отмечено в Волгоградской (-21,4%), Кемеровской (-10,4%), Московской (-9,1%), Самарской (-6%) и Воронежской (-5,1%) областях.

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