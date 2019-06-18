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В отношении жителя Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учет более 10 тыс. иностранцев
18 июнь 2019 (15:00)
В отношении жителя Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учет более 10 тыс. иностранцев в нежилом помещении на улице Индустриальная. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Управлением ФСБ России по Свердловской области установлено, что с января 2014 года по май 2019 года предприниматель из Нижнего Тагила и иные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали массовое незаконное пребывание иностранных граждан. В частности, он фиктивно зарегистрировал и поставил на учет в 2018 году более 3,5 тыс. иностранных граждан в нежилом помещении по улице Индустриальная. Всего с 2015 по 2018 годы он, как физическое лицо, фиктивно зарегистрировал и поставил на учет в нежилом помещении по вышеуказанному адресу более 10 тыс. иностранных граждан», — говорится в сообщении.
Кроме того, с 2017 по 2018 год предприниматель с целью извлечения незаконных доходов заключал с иностранцами фиктивные трудовые договоры (фактически они у него не работали).
«Следственными органами полиции по данному факту в отношении жителя Нижнего Тагила, 1956 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — отмечает пресс-служба.
«Управлением ФСБ России по Свердловской области установлено, что с января 2014 года по май 2019 года предприниматель из Нижнего Тагила и иные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали массовое незаконное пребывание иностранных граждан. В частности, он фиктивно зарегистрировал и поставил на учет в 2018 году более 3,5 тыс. иностранных граждан в нежилом помещении по улице Индустриальная. Всего с 2015 по 2018 годы он, как физическое лицо, фиктивно зарегистрировал и поставил на учет в нежилом помещении по вышеуказанному адресу более 10 тыс. иностранных граждан», — говорится в сообщении.
Кроме того, с 2017 по 2018 год предприниматель с целью извлечения незаконных доходов заключал с иностранцами фиктивные трудовые договоры (фактически они у него не работали).
«Следственными органами полиции по данному факту в отношении жителя Нижнего Тагила, 1956 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — отмечает пресс-служба.
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