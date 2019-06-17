Свердловчане впадают в кредитную зависимость

Закредитованность жителей Свердловской области продолжает бить исторические максимумы. По данным Банка России, на 1 мая 2019 года общий объем задолженности физлиц перед кредитными организациями в регионе составил 503 млрд руб. За последние 12 месяцев показатель вырос на 21,5%, с начала 2019 года — на 5,9%. Высокая закредитованность в ближайшее время может привести к взрывному росту просроченной задолженности свердловчан. В данный момент этот показатель составляет 24 млрд руб. или 4,8% от общего объема выданных кредитов. С начала года объем «просрочки» в регионе вырос на 800 млн руб.По данным ЦБ, проблема высокой закредитованности наблюдается практически во всех российских регионах. В последние месяцы рост долговой нагрузки населения РФ по необеспеченным потребительским кредитам ускорился. Коэффициент обслуживания долга (отношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых доходов всех домохозяйств) на 1 апреля 2019 года составил 8,4%, увеличившись за 12 месяцев на 0,9 процентного пункта.Как отмечают эксперты, главной причиной роста закредитованности является непрерывное снижение реальных доходов населения.«Люди все чаще вынуждены брать новые займы, чтобы поддерживать существующий уровень жизни. Далеко не все хотят искать вторую работу или ограничивать свои траты. Многим людям намного проще жить на заемные средства. Еще одной причиной роста закредитованности населения является нежелание банков повышать требования к потенциальным заемщикам. Многие организации выдают кредиты тем гражданам, которые не имеют стабильного заработка. По идее, таким людям вообще не надо давать деньги в долг. Если им не хватает средств, то они должны искать дополнительные источники дохода», — считает независимый финансовый аналитик Константин Селянин.Ситуация осложняется тем, что на фоне снижения реальных доходов граждане все чаще берут новые кредиты на погашение старых.«Данные опроса банков показывают, что долговая нагрузка заемщиков растет: в I квартале 2019 года доля выданных кредитов с показателем долговой нагрузки выше 80% составила 9,7%. Это может означать, что расширение кредитования происходит за счет уже закредитованных групп населения», — сообщили в пресс-службе ЦБ.Непрерывный рост закредитованности в среднесрочной перспективе может стать причиной резкого увеличения объема просроченной задолженности. В какой-то момент некоторые граждане просто не смогут обслуживать взятые на себя финансовые обязательства.«Избежать массового роста просроченной задолженности будет сложно. Однако масштаб этой проблемы во многом будет зависеть от последовательности действий ЦБ. На мой взгляд, регулятору нужно активнее вмешиваться в ситуацию», — полагает Константин Селянин.Отметим, что ЦБ уже обратил внимание на эту проблему. На этой неделе регулятор принял решение ввести новые ограничения для банков, которые работают на рынке потребительского кредитования. С 1 октября 2019 года финансовые организации будут обязаны при выдаче займов учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. При расчете ПДН банки должны опираться на сведения о подтвержденных доходах клиента и данные обо всех выданных ему кредитах из бюро кредитных историй. За предоставление займов физлицам с высокой долговой нагрузкой банкам придется уплачивать дополнительные надбавки к коэффициентам риска. Нововведения сделают все виды потребительских кредитов для банков дороже, так как под них придется формировать дополнительные резервы.Однако этих мер может оказаться недостаточно для того, чтобы остановить бум на рынке потребительского кредитования. Все предшествующие попытки ЦБ замедлить развитие этого сегмента практически не отразились на объемах выдач. С начала 2018 года регулятор уже трижды повышал надбавки к коэффициентам риска в зависимости от размера годовых процентов, чтобы предотвратить формирование «пузыря» на рынке. Эти шаги не привели к охлаждению потребительского кредитования. Эксперты сходятся во мнении, что для изменения ситуации нужны более радикальные решения.