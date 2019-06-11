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Прокуратура начала проверку по факту взрыва в жилом доме в Нижнем Тагиле
11 июнь 2019 (09:40)
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. Прокуратура Ленинского района города Нижнего Тагила организовала проверку в связи с травмированием местного жителя в результате взрыва на Черноисточинском шоссе. Происшествие случилось вчера вечером около 19.00 на 4 этаже многоквартирного дома.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации многоквартирного дома. Будет установлено, когда проводилось обслуживание газового оборудования. Точная причина происшествия будет установлена после получения результатов исследований. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сообщение о происшествии поступило в МЧС вчера в 18.53. Жителя одной из квартир взрывной волной выбросило на улицу (пострадавший получил повреждения и госпитализирован). Возник пожар, площадь которого составила 90 кв. м.
Огнем повреждены три квартиры: две на четвертом этаже и одна на пятом. Из подъезда эвакуировали 13 человек. Еще два человека спасены пожарными по автолестнице (по предварительным данным, они получили отравление продуктами горения, им оказывается медицинская помощь). Пожар был полностью потушен в 21.37. Сегодня будет проводиться обследование конструкций пострадавшего подъезда.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации многоквартирного дома. Будет установлено, когда проводилось обслуживание газового оборудования. Точная причина происшествия будет установлена после получения результатов исследований. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сообщение о происшествии поступило в МЧС вчера в 18.53. Жителя одной из квартир взрывной волной выбросило на улицу (пострадавший получил повреждения и госпитализирован). Возник пожар, площадь которого составила 90 кв. м.
Огнем повреждены три квартиры: две на четвертом этаже и одна на пятом. Из подъезда эвакуировали 13 человек. Еще два человека спасены пожарными по автолестнице (по предварительным данным, они получили отравление продуктами горения, им оказывается медицинская помощь). Пожар был полностью потушен в 21.37. Сегодня будет проводиться обследование конструкций пострадавшего подъезда.
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