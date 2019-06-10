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В России протестируют новую технологию автоматического выявления бедных

10 июнь 2019 (14:29)

УрБК, Москва, 10.06.2019. В восьми российских регионах протестируют технологию автоматического выявления граждан, которые живут за чертой бедности. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов.

Эксперимент пройдет в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.

Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил Дроздов.

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