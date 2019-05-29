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Прокуратура подтвердила соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на заводе «Технокерамика»

29 май 2019 (13:59)

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. Проверка Курганской межрайонной природоохранной прокуратуры подтвердила соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на шадринском заводе «Технокерамика» (предприятие-партнер компании «ФОРЭС»). Об этом сообщает пресс-служба ООО «ФОРЭС».

«Результаты проверки подтвердили эффективность используемых ООО «Технокерамика» газопылеулавливающих установок. Ими оборудованы все 53 стационарных источника выбросов в производственных корпусах. Экспертиза, проведенная специалистами Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области», подтвердила соблюдение предприятием установленных нормативными документами санитарных норм и правил», — говорится в сообщении.

В компании «ФОРЭС» отмечают, что в течение 2018 года завод «Технокерамика» реализовал комплекс мер, призванных обеспечить снижение влияния на окружающую среду, в который было инвестировано более 100 млн руб. В 2019 году ООО «Технокерамика» планирует вложить более 120 млн руб. в природоохранные мероприятия, среди которых не только приобретение новых фильтрующих элементов, но и установка системы очистки ливневых и талых вод.

«Кроме того, ООО «Технокерамика» реализует собственную программу расширенного экологического мониторинга, предусматривающую увеличение числа отбираемых проб и проводимых исследований, а также количества контрольных точек их отбора», — отметили в пресс-службе компании.

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