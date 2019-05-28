Малый бизнес под гнетом онлайн-касс

С 1 июля 2019 года в России стартует третий этап реформы внедрения контрольно-кассовой техники (ККТ). Онлайн-кассы обязаны будут применять предприятия сферы услуг, а также индивидуальные предприниматели на едином налоге на временный доход и патентной системе налогообложения (по отдельным видам деятельности), которые не имеют наемных сотрудников. В этих сферах ранее контрольно-кассовая техника никогда не применялась. Поэтому можно ожидать серьезных сбоев при подключении этого сегмента бизнеса к новой системе.Напомним, реформа внедрения ККТ предполагает три этапа. С 1 июля 2017 года налоговые органы сняли с учета всю кассовую технику старого образца у предприятий торговли, находящихся на общей или упрощенной системах налогообложения. С 1 июля 2018 года на онлайн-кассы перешли малая торговля и общепит, которые имеют в штате сотрудников.Как отметил начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Свердловской области Виктор Бачурин, в настоящее время в регионе онлайн-кассы установили 85 тыс. субъектов малого бизнеса. Еще 10 тыс. должны присоединиться к системе в рамках третьего этапа реформы.«Мы сейчас говорим о добросовестных предпринимателях. К сожалению, есть недобросовестные. Это бизнесмены, которые не собираются ничего устанавливать до того момента, пока у них не выявят факт нарушения. Когда мы начнем контрольную работу, парк кассовой техники в Свердловской области увеличится еще больше. Если абстрактно рассуждать, то в регионе должно быть около 100 тыс. единиц онлайн-касс», — считает В. Бачурин.Также существует риск, что до 1 июля 2019 года к системе не смогут подключиться и многие добросовестные предприниматели. Это связано с тем, что часть организаций и ИП до сих пор не знают о всех законодательных нововведениях из-за недостаточной информированности.Кроме того, существует комплекс других проблем, которые могут заметно осложнить покупку и обслуживание новой техники. В частности, при установке онлайн-касс в отдаленных районах предприниматели нередко сталкиваются с техническими трудностями.«Малый бизнес — это самый уязвимый сегмент нашей экономики. Естественно, что процесс внедрения новой техники не проходит гладко. Я знаю, что в некоторых деревнях, северных территориях есть проблемы с доступностью интернета. Также важно понимать, что покупка онлайн-касс — дополнительная финансовая нагрузка на бизнес», — полагает президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков.Отметим, что малый бизнес вынужден не только приобретать ККТ, но и ежегодно нести дополнительные расходы в рамках исполнения договора с оператором системы. Также приходится оплачивать интернет-трафик и тратить ресурсы на обучение персонала.Ранее малый бизнес жаловался на низкое качество и непрерывный рост стоимости ККТ. Однако в последнее время эти проблемы стали менее острыми.«У нас нет информации о завышении цен на контрольно-кассовую технику. Сейчас производятся 170 моделей ККТ. Стоимость начинается от 14 тыс. руб. Насчитывается более 20 производителей. Очень широкая конкуренция. Насколько мне известно, производители устанавливают максимальную розничную цену продажи. Если реализатор ее завышает, то с ним могут расторгнуть контракт. То есть рынок саморегулируется», — сказал В. Бачурин.Несмотря на это, многие предприниматели по-прежнему не хотят устанавливать онлайн-кассы. Они опасаются, что дополнительные расходы заметно снизят рентабельность их работы и вынудят поднять цены на товары и услуги. В итоге небольшим магазинам станет еще сложнее конкурировать с сетями. При негативном сценарии это может закончиться массовым банкротством небольших предприятий или их уходом в «тень».