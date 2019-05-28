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Россияне стали чаще экономить на путешествиях и продуктах

За прошедший год россияне снова вернулись к жесткой экономии. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».



Согласно опросу, лишь 17% опрошенных заявили, что они ни на чем не экономят. Таким образом, был прерван тренд по увеличению числа граждан, которые не экономят: в 2016 году — 11%, в 2017 году — 18%, а в 2018 — уже 24%.



«В рамках всех предыдущих опросов наибольшая доля россиян признавалась в экономии на еде в целом. Так и по результатам прошедшего исследования, почти четверть опрошенных (24%) заявила об экономии на еде. И доля таких ответов увеличилась с прошлого года с 17%. Однако в этот раз еда не стала главной статьей экономии, как в предыдущие годы. Больше, чем на еде, в течение прошедшего года россияне экономили на путешествиях — об этом заявили 29%», — говорится в исследовании.

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