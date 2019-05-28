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Подведены итоги программы «Лучшие социальные проекты России»
28 май 2019 (11:39)
УрБК, Москва, 28.05.2019. В Тверской области 24 мая прошла VII Всероссийская Ежегодная Программа и Форум «Лучшие социальные проекты России».
В этом году заявки на участие в программе подали около 250 компаний, внесших, как отмечают организаторы мероприятия, «существенный вклад в продвижение принципов социально-ответственного бизнеса». Лауреатами стали около шестидесяти.
В частности, оргкомитет отметил соцпроекты компаний ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Русская медная компания», АК «Уральские авиалинии», ООО «ФОРЭС» и ООО «ТЕХНОКЕРАМИКА», присвоив им звание лауреатов конкурса.
«Развитие социальной ответственности — наша общая задача на пути к светлому будущему нашей страны! Социальный проект в целом является одним из видов и способов развития современного общества, который представляет собой определенную цепочку мероприятий, акций, после осуществления которой и достигается решение задач, значимых для общества», — подчеркивают организаторы программы.
Всероссийская Ежегодная Программа и Форум «Лучшие социальные проекты России» — это широкомасштабная площадка, собирающая за одним столом представителей и государства, и бизнеса, приглашающая к диалогу все структуры и позволяющая обмениваться опытом реализации проектов. Ее организатор — Фонд «Социальные проекты». Программа также проходит при поддержке Агентства стратегических инициатив, департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, департамента здравоохранения города Москвы, комитета ТПП РФ по развитию потребительского рынка.
В этом году заявки на участие в программе подали около 250 компаний, внесших, как отмечают организаторы мероприятия, «существенный вклад в продвижение принципов социально-ответственного бизнеса». Лауреатами стали около шестидесяти.
В частности, оргкомитет отметил соцпроекты компаний ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Русская медная компания», АК «Уральские авиалинии», ООО «ФОРЭС» и ООО «ТЕХНОКЕРАМИКА», присвоив им звание лауреатов конкурса.
«Развитие социальной ответственности — наша общая задача на пути к светлому будущему нашей страны! Социальный проект в целом является одним из видов и способов развития современного общества, который представляет собой определенную цепочку мероприятий, акций, после осуществления которой и достигается решение задач, значимых для общества», — подчеркивают организаторы программы.
Всероссийская Ежегодная Программа и Форум «Лучшие социальные проекты России» — это широкомасштабная площадка, собирающая за одним столом представителей и государства, и бизнеса, приглашающая к диалогу все структуры и позволяющая обмениваться опытом реализации проектов. Ее организатор — Фонд «Социальные проекты». Программа также проходит при поддержке Агентства стратегических инициатив, департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, департамента здравоохранения города Москвы, комитета ТПП РФ по развитию потребительского рынка.
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