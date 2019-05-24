Алексей Коренев о текущей ситуации на рынке труда

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «Финам»

Фотография предоставлена пресс-службой НК «Финам»

Очевидно, что подавляющее количество россиян, потерявших работу, в службы занятости попросту не обращаются. Просто потому, что толку от этого мало. Как правило, предлагаемые биржей труда вакансии совершенно не соответствуют ни профессиональным компетенциям соискателя, ни его запросам по зарплате, ни, зачастую, даже профессии. При этом выплачиваемое пособие настолько мизерное, что прожить на него все равно невозможно, а в случае, если соискатель трижды откажется от предложенных ему вариантов (а предлагается, как мы указали выше, как правило, совершенно не то, что нужно потерявшему работу), то он снимается с учета, попадая при этом еще и в число «принципиальных тунеядцев».Трудно поверить, что сейчас в России на 70 с лишним миллионов трудящихся приходится всего 800 тыс. безработных. На самом деле скрытая безработица в стране в разы выше, и это не секрет ни для Росстата, ни для Минтруда, ни для самих граждан. Тем не менее ухудшающаяся ситуация с реальными располагаемыми доходами населения, пребывающими в состоянии продолжительной стагнации, растущая инфляция, риски ухудшения положения дел на рынке труда заставляют многих наших сограждан, потерявших работу, все же обращаться за помощью в службы занятости. К тому же количество сокращений на отечественных предприятиях постоянно растёт из-за общего ухудшения состояния у российского бизнеса. Особенно это касается малого и среднего предпринимательства, испытывающего сейчас немалые трудности.В итоге наблюдается интересная тенденция — сокращение численности занятых на крупных предприятиях не приводит к пропорциональному увеличению работающих в секторе малого и среднего бизнеса. То есть всё большее число россиян уходит в сферу самозанятости. Причем в некоторых регионах доля самозанятых превысила критические уровни и вплотную приближается к половине общей численности трудоспособного населения. Для государства это крайне негативное явление.Данная категория трудящихся не платит налоги или платит их не в полном объеме, она не имеет соответствующих механизмов социальной защиты, так как не производит отчислений в фонды медицинского и социального страхования. Она не попадает в статистические выкладки, так как в принципе трудно поддается учету. И это те люди, которые разуверились в способностях государства обеспечивать им гарантированные Конституцией гражданские права и которые научились выживать самостоятельно. Не благодаря, а вопреки окружающим условиям. Подобная категория населения не реагирует на стандартные механизмы управления электоральной массой, а представляет собой отдельную категорию граждан с достаточно высоким уровнем протестных настроений или, по крайней мере, с весьма аполитичными или нигилистическими взглядами.Несмотря на попытки властей как-то повлиять на ситуацию на рынке труда, негативные тенденции пока только усиливаются. Крайне неблагоприятный бизнес-климат в стране, абсолютное доминирование госпредприятий, снижающиеся доходы населения никак не способствуют тому, чтобы число россиян, работающих на абсолютно легальных условиях, увеличивалось. Пока все большая часть людей, потерявших работу, видят единственный выход в том, чтобы уйти в сферу самозанятости, где они не зависят от воли вышестоящего руководства или негативных экономических факторов, а обеспечивают себя сами.