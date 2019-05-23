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Доставка для интернет-магазинов от компании B2CPL — быстро, надежно, современно

23 май 2019 (16:05)

Курьерская служба для интернет магазина B2CPL специализируется на доставке товаров для интернет-магазинов. Сотрудничество с нами — это оперативная отправка товаров в любую точку страны, минимизация транспортных издержек и довольные покупатели.

Способы доставки

Мы организуем доставку разными способами:

— курьером по принципу «от двери до двери»;
— Почтой России;
— в пункты выдачи заказов.

Курьерская доставка

География предоставления услуги — 78 регионов страны. Воспользоваться курьерской доставкой могут 80% городского населения.

Почта России

Этот канал доставки используется для отправки товаров в отдаленные и малые населенные пункты. При его выборе компания полностью берет на себя взаимодействие с оператором государственной почтовой сети.

Пункты выдачи заказов

Забрать товар самовывозом можно в 78 регионах России. Сеть ПВЗ регулярно расширяется за счет открытия новых пунктов.

Формы оплаты

К оплате принимаются наличные и банковские карты.

Оплата наличными доступна по всей зоне доставки. При передаче денег вручаются кассовый чек и товарная накладная. В течение нескольких дней полученные средства переводятся на расчетный счет интернет-магазина.

Оплата картами пока доступна только для покупателей из Москвы и Санкт-Петербурга.

Трекинг и SMS-информирование

Получатель будет осведомлен о каждом этапе доставки товара с помощью сервиса отслеживания посылок. Дополнительно система обеспечивает следующие возможности:

— мониторинг телефонных звонков и SMS-сообщений;
— самостоятельное назначение удобного времени доставки;
— общение со службой доставки по горячей телефонной линии и с помощью сообщений в форме обратной связи.

Об основных этапах доставки получатель информируется через SMS-рассылку. В сообщениях указывается уникальный номер посылки, ее состав и стоимость, а в завершающем SMS — контактный номер курьера и примерное время доставки.

Дополнительные услуги

Услуга Примерки/Проверки актуальна при организации доставки для интернет-магазинов одежды и электроники. При ее подключении получатель сначала примеряет вещь либо тестирует гаджет, и только потом окончательно принимает заказ.

При подключении опции «Частичный отказ» получатель после ознакомления с содержимым посылки может выкупить лишь те товары, которые ему подошли. Услуга доступна для покупателей из обеих столиц и еще 53 регионов страны.

IT-интеграция

Для более удобной работы предлагаем установить программные модули интеграции с сервисом курьерской службы. Приложения подходят для интернет-магазинов, работающих на платформах 1С-Bitrix и InSales.

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