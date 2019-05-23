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Оборот строительных организаций в Свердловской области с начала года сократился на 20%

Оборот всех организаций в Свердловской области в январе-апреле 2019 года вырос на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.



Оборот деревоперерабатывающих компаний в действующих ценах сократился на 24,5%, строительных организаций — на 20,4%, предприятий общественного питания и гостиниц — на 8,2%, производителей лекарственных средств — на 0,4%.



Оборот автотранспортных организаций на Среднем Урале с начала года вырос на 38,9%, в сфере логистики — на 16,9%, здравоохранения — на 13,2%, образования — на 4%.

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