На пороге нового скачка цен на бензин

Независимый топливный союз (НТС) предупредил о возможном повторении сценария весны прошлого года, когда произошел резкий скачок цен на бензин. На бирже топливо уже подорожало на 19-23%. Производителям намного выгоднее экспортировать бензин, чем продавать его внутри страны. При этом механизм ручного управления ценами на топливо, по сути, не работает, отмечают независимые участники рынка.По данным НТС, с 15 апреля по 15 мая 2019 года цены на АИ-92 на петербургской бирже выросли на 23%, на АИ-95 — на 18,5%. Стоимость летнего дизеля выросла на 2,5%. Вслед за оптовыми ценами постепенно начали расти и розничные цены на бензин в некоторых регионах. Этот процесс происходит не только на независимых, но и на вертикально интегрированных АЗС.Участники рынка выделяют несколько причин резкого удорожания топлива. Среди них, в частности, сокращение объема производства в связи с проведением весенних ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, уменьшение объема поставок топлива на внутренний рынок на фоне увеличения спроса, вызванного вытеснением с рынка суррогатного и контрафактного топлива, а также рост экспортных поставок.В НТС отмечают, что демпфирующий механизм правительства РФ (компенсация нефтяникам из бюджета за сдерживание цен на АЗС), который должен обеспечивать достаточную маржинальность нефтепереработчикам и рознице за счет субсидий, работает неэффективно. Это связано с тем, что в формуле расчета отсутствует учет текущих оптовых цен на бензин. Из-за разницы в цене внутри страны и на экспорт нефтепереработка оказалась в кризисном состоянии. Независимые НПЗ работают в убыток.Глава союза Павел Баженов считает, что дальнейший рост цен можно предотвратить, если вдвое снизить акцизы на топливо класса «Евро-5» и повысить продажи топлива на бирже.«У нас есть буквально месяц для принятия срочных оперативных мер, иначе ситуация на топливном рынке может выйти из-под контроля, что чревато значительными социально-экономическими потрясениями для граждан России», — заявил Павел Баженов.В свою очередь, российские власти пока не видят серьезных причин для беспокойства. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, курирующий в правительстве топливно-энергетический комплекс, назвал тревогу независимых производителей преждевременной.«Мы мониторим ситуацию на рынке, биржевые цены, как и ожидалось, немножко поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись. Но сегодня это преждевременная тревога — тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента, и оснований для такой тревоги нет. Все понимают и заботятся о том, чтобы составить максимальную маржинальность, которая была для розничного сегмента в феврале-марте, когда цены на моторное топливо — и мировые, и наши биржевые — были достаточно низкими. Этот вопрос не будет обсуждаться с нефтяными компаниями», — отметил Дмитрий Козак.Независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов считает невозможным повторение ситуации 2018 года, когда произошел резкий скачок цен на бензин.«Известно, что сейчас действуют договоренности о заморозке цен между правительством РФ и вертикально-интегрированными компаниями. Независимые поставщики тоже занимают серьезную долю на рынке. Теоретически они вполне могут повысить цены. Но проблема состоит в том, что, если они это сделают, то рискуют потерять свою долю на рынке. Соответственно, пока действуют договоренности между властью и крупным бизнесом. Повторение ситуации 2018 года кажется невозможным. Вряд ли вертикально-интегрированные компании пойдут на конфликт с властью», — полагает Григорий Вахитов.Между тем в Свердловской области розничные цены на бензин пока остаются стабильными. По данным регионального УФАС, с начала апреля стоимость АИ-92 и АИ-95 в регионе не изменилась (41,23 и 44,08 руб. за литр соответственно). Дизельное топливо подешевело с 46,96 до 45,33 руб. за литр. Если опасения Независимого топливного союза оправдаются, то в ближайшее время ситуация на региональном рынке бензина может кардинально измениться.