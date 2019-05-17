Новости дня
Стоимость ОСАГО для легковых автомобилей снизилась за четыре месяца на 3,8%
17 май 2019 (09:24)
УрБК, Москва, 17.04.2019. Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 3,8% за четыре месяца, прошедших с расширения тарифного коридора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Центрального банка РФ Владимира Чистюхина.
«Количество регионов, в которых снизилась стоимость полиса, превысило 70. Это означает, что на большей части территории страны мы на данном этапе имеем снижение стоимости полисов ОСАГО», — также сказал он.
Причиной снижения цены страхового полиса стало расширение тарифного коридора. Это позволило страховщикам дифференцировать тариф. Еще одной причиной стало усиление борьбы с мошенничеством и внутренние системы безопасности у страховщиков, выделение ими юридических ресурсов на разбор судебных кейсов.
Коридор базового тарифа ОСАГО расширился с 9 января этого года на 20% вверх и вниз, составив 2746-4942 руб. вместо 3432-4118 руб.
«Количество регионов, в которых снизилась стоимость полиса, превысило 70. Это означает, что на большей части территории страны мы на данном этапе имеем снижение стоимости полисов ОСАГО», — также сказал он.
Причиной снижения цены страхового полиса стало расширение тарифного коридора. Это позволило страховщикам дифференцировать тариф. Еще одной причиной стало усиление борьбы с мошенничеством и внутренние системы безопасности у страховщиков, выделение ими юридических ресурсов на разбор судебных кейсов.
Коридор базового тарифа ОСАГО расширился с 9 января этого года на 20% вверх и вниз, составив 2746-4942 руб. вместо 3432-4118 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Банк России отмечает обострение конкуренции между страховщиками ОСАГО после расширения тарифного коридора
- Рост средней стоимости полиса ОСАГО в результате расширения тарифного коридора не превысит 1,5%
- Минфин РФ предлагает отменить два коэффициента ОСАГО, расширив при этом тарифный коридор
- Большая часть страховщиков ОСАГО установила тарифы в верхней границе ценового коридора
- Банк России может повысить базовый тариф по ОСАГО в октябре 2014 года