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Стоимость ОСАГО для легковых автомобилей снизилась за четыре месяца на 3,8%

УрБК, Москва, 17.04.2019. Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 3,8% за четыре месяца, прошедших с расширения тарифного коридора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Центрального банка РФ Владимира Чистюхина.



«Количество регионов, в которых снизилась стоимость полиса, превысило 70. Это означает, что на большей части территории страны мы на данном этапе имеем снижение стоимости полисов ОСАГО», — также сказал он.



Причиной снижения цены страхового полиса стало расширение тарифного коридора. Это позволило страховщикам дифференцировать тариф. Еще одной причиной стало усиление борьбы с мошенничеством и внутренние системы безопасности у страховщиков, выделение ими юридических ресурсов на разбор судебных кейсов.



Коридор базового тарифа ОСАГО расширился с 9 января этого года на 20% вверх и вниз, составив 2746-4942 руб. вместо 3432-4118 руб.

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