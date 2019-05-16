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Свердловский Роспотребнадзор забраковал почти 500 единиц продукции легкой промышленности

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2019. В I квартале 2019 года Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было проведено 63 надзорных мероприятия в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот продукции легкой промышленности, в том числе одежды и обуви для взрослых. Нарушения были выявлены в ходе 24 проверок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В рамках проверок отобрано и исследовано три пробы продукции легкой промышленности (исследовались показатели «индекс токсичности», «массовая доля свободного формальдегида», «напряженность электростатического поля»), неудовлетворительные результаты лабораторных испытаний в ходе осуществления государственного надзора не выявлялись.



В результате надзорных мероприятий проинспектировано 1 тыс. 063 единицы продукции, 473 единицы реализовывались с нарушением установленных требований (основные причины забраковки — нарушение требований к маркировке продукции и товаросопроводительным документам).



При проведении надзорных мероприятий выдано 70 предписаний, в том числе 26 предписаний об устранении нарушений требований технических регламентов, 26 предписаний о разработке программ мероприятий по предотвращению причинения вреда, 17 предписаний о приостановке реализации продукции, 1 предписание о прекращении действия декларации о соответствии. На основании выданных предписаний хозяйствующими субъектами устранено 178 нарушений.



По результатам выявленных нарушений составлено 43 протокола об административных правонарушениях.

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