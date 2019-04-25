Картели набирают обороты

В I квартале 2019 года Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области завершило рассмотрение трех дел о картелях, еще шесть находятся в производстве. Как поясняют представители ведомства, с каждым годом число выявленных антиконкурентных соглашений в регионе растет, и надеяться на скорое изменение ситуации пока не приходится. Чтобы решить эту проблему, нужно, чтобы подобные сговоры перестали быть экономически эффективными, однако этого вряд ли можно добиться только привлечением нарушителей к ответственности.Как отметила на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник отдела по борьбе с картелями Свердловского УФАС России Ольга Смирнова, наибольшее число антиконкурентных соглашений между хозяйствующими субъектами в регионе заключается в сфере здравоохранения. В частности, в I квартале были рассмотрены дела о сговорах участников торгов на осуществление поставок расходных материалов медицинского назначения в лечебные учреждения Свердловской области (участники ООО «Уралмедснаб» и ООО «Таксис»), а также на поставку электрокардиостимуляторов (ООО «Парадигма» и ООО «Доктор Рэй»).Кроме того, ведомство рассмотрело дело о сговоре на рынке иммуноглобулина против клещевого энцефалита между ГБУЗ СО «Областная станция переливания крови» (ОСПК) и ООО «Альфа Фарм».«Областная станция переливания крови», которая является одним из крупнейших производителей иммуноглобулина против клещевого энцефалита в РФ, на протяжении трех лет реализовывала почти весь препарат одному покупателю — ООО «Альфа Фарм», причем с большой скидкой в 30%. В итоге компания выходила на торги с неконкурентной ценой и 88% этих торгов выигрывала. При этом сама ОСПК отказывалась от участия в конкурсе, компенсируя недополученную прибыль за счет субсидирования», — рассказала Ольга Смирнова.По словам заместителя руководителя Свердловского УФАС России Сергея Волкова, в настоящее время динамика выявления картельных сговоров в Свердловской области остается положительной. Так, в 2017 году ведомство рассмотрело 6 таких дел, в 2018-м — 8, при этом только за I квартал 2019 года завершено уже три дела и еще 6 находятся в производстве.«Это не значит, что сговоров стало больше, просто раньше мы не умели их выявлять, а теперь наработали опыт в данной сфере. Хозяйствующие субъекты на рынке привыкли договариваться и зачастую не видят в сговоре ничего плохого. Нужно, чтобы изменилось мировоззрение компаний, чтобы они воспринимали конкуренцию как единственно правильный вариант поведения на рынке. Мы уже видим, как организации, привлекшие наше внимание, осознают, что финансовый выигрыш от сговора не стоит понесенных затрат на адвокатов, штрафы и так далее. Рано или поздно эффект будет», — считает Сергей Волков.Между тем эксперты отмечают, что при текущем состоянии экономики и ее перспективах антимонопольным службам вряд ли удастся добиться того, чтобы картельные сговоры стали экономически неэффективными. Основной предпосылкой их возникновения является сокращение числа игроков практически на всех основных рынках, и эта тенденция в последние годы только нарастает.«Картели возникают на рынках, где мало игроков и конкуренция носит формальный характер. Государство хочет контроля, но там, где он есть, нет конкуренции. В каждой сфере остается несколько крупных компаний, которые проще контролировать, но в результате они договариваются между собой и делят рынок. Потом уже государству приходится с ними заключать соглашения, как, например, это происходит сейчас на рынке топлива. И пока никаких предпосылок к изменению ситуации нет — скорее наоборот», — полагает независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов.Таким образом, основные причины возникновения картельных сговоров на рынках связаны с глобальными тенденциями в российской экономике. Несмотря на поставленную властями страны задачу развития конкуренции, фактически сегодня наблюдается обратный процесс: независимые игроки уходят с рынков, уступая место нескольким наиболее крупным компаниям. В такой ситуации меры, принимаемые надзорными органами, вряд ли смогут дать устойчивый эффект в части борьбы с антиконкурентными соглашениями.