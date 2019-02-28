В Новоуральске и Лесном дан старт проектам ТОР

Фотография пресс-службы АО «УЭХК»

В Свердловской области дан старт реализации проектов создания территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) в двух городах присутствия структур ГК «Росатом». Речь идет о Новоуральске, градообразующим предприятием которого является АО «Уральский электрохимический комбинат» (входит в ТК Росатома «ТВЭЛ»), и Лесном, где действует ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (относится к ядерно-оружейному комплексу госкорпорации). Постановление, утверждающее статус ТОР для указанных территорий и еще 12 городов РФ, подписал 15 февраля 2019 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.Отметим, что для территорий опережающего развития действует специальный правовой режим в области предпринимательства и другой деятельности. Речь, в частности, идет об особом налоговом климате, который предполагает льготы и упрощенные административные процедуры. Цель создания ТОР — привлечение в регион инвестиций и повышение социального и экономического уровня.«Это действительно интересная тема для регионов, поскольку в ТОР действует льготное налогообложение, легче привлечь инвесторов и есть возможность использовать дополнительные инструменты, скажем, инструменты Фонда развития моногородов. Все это в итоге должно помочь территориям преодолеть зависимость от градообразующих предприятий и, что самое главное, привести к созданию новых рабочих мест, которые не связаны с этим предприятием. Это особенно важно сейчас, когда мы с вами начинаем работу по национальным проектам», — сказал Д. Медведев.Заявки на создание ТОР в Новоуральске и Лесном министерство инвестиций и развития Свердловской области отправило в Москву еще в мае 2017 года. Соответствующие проекты разрабатывались муниципалитетами при поддержке ГК «Росатом» на протяжении нескольких лет.По данным департамента информполитики Свердловской области, в Новоуральске для создания территории опережающего развития предлагаются пять производственных площадок общей площадью более чем 650 гектаров. Минимальный объем капитальных вложений, осуществляемых резидентами, предлагается установить на уровне 15 млн руб. в течение трех лет. При этом инвесторы получают различного рода налоговые преференции.В настоящее время подписаны соглашения с 26 потенциальными резидентами ТОР в Новоуральске. Общий объем инвестиций оценивается в 23,8 млрд руб., предполагается создание более 4 тыс. рабочих мест.«Создание территорий опережающего развития будет способствовать формированию новых производств, а значит, и появлению новых высокотехнологичных рабочих мест, что, в свою очередь, обеспечит устойчивое социально-экономическое развитие этих городов», — отметил директор по региональной работе и социальным проектам АО «ТВЭЛ» Геннадий Лисавкин.Для реализации проекта ТОР в Лесном предлагаются площади более чем в 130 гектаров. Минимальный объем инвестиций здесь также предполагается установить на уровне 15 млн руб. в течение трех лет.К этому моменту подписаны соглашения с семью потенциальными резидентами. Общий объем инвестиций по заявленным проектам составляет свыше 4 млрд руб. Планируется создание более тысячи новых рабочих мест.«Создание условий для притока инвестиций в муниципалитеты — это одна из важнейших наших задач. В случае с Лесным и Новоуральском речь идет о серьезных вложениях предпринимателей в уже реально проработанные проекты, о создании новых рабочих мест для жителей этих городов. Мы, со своей стороны, уже многое сделали для осуществления этих проектов, в том числе — для развития инфраструктуры», — подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Таким образом, реализация проектов ТОР в Новоуральске и Лесном будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию городов, созданию гражданских производств на основе инновационных разработок предприятий атомной отрасли. Также она будет способствовать сохранению уникального кадрового потенциала, исторически сформировавшегося в «атомградах».