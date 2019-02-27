Новости дня
Алексей Храмов назначен новым начальником департамента архитектуры Екатеринбурга
27 февраль 2019 (13:12)
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2019. В Екатеринбурге назначен новый начальник департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Как указано на официальном портале администрации, этот пост теперь занимает Алексей Храмов. При этом в администрации города не смогли оперативно прокомментировать его назначение.
Известно, что Алексей Храмов родился в 1979 году и работал в структурах группы «Синара».
Михаил Губин — предыдущий начальник департамент архитектуры ушел в отставку еще осенью 2018 года. Недавно стало известно о его назначении заместителем мэра Омска.
Известно, что Алексей Храмов родился в 1979 году и работал в структурах группы «Синара».
Михаил Губин — предыдущий начальник департамент архитектуры ушел в отставку еще осенью 2018 года. Недавно стало известно о его назначении заместителем мэра Омска.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В департаменте архитектуры Екатеринбурга сменили руководство
- Алексей Белышев назначен на должность заместителя главы администрации Екатеринбурга
- Алексей Бирюлин назначен на пост замминистра строительства Свердловской области
- Начальником департамента архитектуры администрации Екатеринбурга назначен Алексей Белышев
- Новым начальником департамента архитектуры администрации Екатеринбурга назначен Алексей Белышев