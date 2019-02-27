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Алексей Храмов назначен новым начальником департамента архитектуры Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2019. В Екатеринбурге назначен новый начальник департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Как указано на официальном портале администрации, этот пост теперь занимает Алексей Храмов. При этом в администрации города не смогли оперативно прокомментировать его назначение.



Известно, что Алексей Храмов родился в 1979 году и работал в структурах группы «Синара».



Михаил Губин — предыдущий начальник департамент архитектуры ушел в отставку еще осенью 2018 года. Недавно стало известно о его назначении заместителем мэра Омска.

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