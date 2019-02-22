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МинЖКХ Свердловской области и «Спецавтобаза» не видят проблемы в оспаривании «Рифеем» результатов торгов по выбору регоператора
22 февраль 2019 (13:29)
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2019. В министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и ЕМУП «Спецавтобаза» не опасаются повторного рассмотрения апелляционным судом иска компании «Рифей» о признании недействительными торгов и соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.
«Апелляцию подали и подали, будем защищать свои позиции. Вихарев справится», — рассказал УрБК главный инженер ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Манюшкин.
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов также не беспокоится об итогах апелляционного суда.
«Ничего страшного. Юридически мы правы, и прокуратура это подтвердила», — отметил Николай Смирнов.
Руководитель Северо-Уральского филиала ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов не смог прокомментировать данный иск, ссылаясь на то, что это не в его компетенции.
Напомним, что разбирательство по иску «Рифея» назначено на 27 февраля 2019 года в 17 арбитражном апелляционном суде в Перми.
Ранее ООО «Компания «Рифей» пыталось добиться отмены конкурса, по итогам которого ЕМУП «Спецавтобаза» стало региональным оператором Восточной зоны в Свердловской области. Тюменская компания одновременно является регоператором Северной зоны региона.
«Апелляцию подали и подали, будем защищать свои позиции. Вихарев справится», — рассказал УрБК главный инженер ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Манюшкин.
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов также не беспокоится об итогах апелляционного суда.
«Ничего страшного. Юридически мы правы, и прокуратура это подтвердила», — отметил Николай Смирнов.
Руководитель Северо-Уральского филиала ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов не смог прокомментировать данный иск, ссылаясь на то, что это не в его компетенции.
Напомним, что разбирательство по иску «Рифея» назначено на 27 февраля 2019 года в 17 арбитражном апелляционном суде в Перми.
Ранее ООО «Компания «Рифей» пыталось добиться отмены конкурса, по итогам которого ЕМУП «Спецавтобаза» стало региональным оператором Восточной зоны в Свердловской области. Тюменская компания одновременно является регоператором Северной зоны региона.
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