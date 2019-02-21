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На поддержку муниципальных проектов в сфере ЖКХ из бюджета Свердловской области направят свыше 4 млрд

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2019. Из бюджета Свердловской области в 2019 году на поддержку муниципалитетов в реализации «коммунальных» программ и проектов будет направлено 4,16 млрд руб. Соответствующие решения приняты 21 февраля на заседании областного правительства, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Самый значительный объем субсидий — 1,864 млрд руб. — выделен на реализацию программных мероприятий муниципалитетов по формированию комфортной городской среды. Финансовая поддержка будет оказана 50 муниципальным образованиям. В рамках нее к осени 2019 года в области планируется провести комплексное благоустройство 124 объектов — 69 дворов и 55 общественных территории.



В рамках госпрограммы по развитию ЖКХ и повышению энергоэффективности 440 млн руб. будет направлено на развитие газификации. Благодаря этому в муниципалитетах будет реализовано 27 проектов по газификации жилых домов — 18 в городах и 9 в сельских населенных пунктах. Два из них предполагают строительство межпоселковых газопроводов с перспективой развития сети на территориях села Знаменское и села Шурала.



По словам главы регионального министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, в этом году с участием областного бюджета газовые сети будут строиться в 15 муниципальных образованиях.



Также планируется выделить 1,628 млрд руб. на реконструкцию и модернизацию инфраструктуры. Деньги распределены между 18 территориями и позволят завершить строительство объектов водоподготовки и сетей водоснабжения в Кировграде, водопровода в Краснотурьинске, строительство и реконструкцию очистных сооружений в Красноуральске, Ревде, Атиге и Среднеуральске, системы централизованного водоснабжения в селе Байкалово.



Будут построены блочно-модульные котельные в селе Покровском и селе Гарашкинском. Планируется начать реконструкцию одного из теплоисточников в Артях и магистральных сетей в Сухом Логу, а также работы по строительству очистных сооружений в Бисерти, Невьянском районе, Таборах и Нижней Салде.



Еще 225 млн руб. направят на мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Их проведение планируется в 18 муниципалитетах.

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