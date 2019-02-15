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Министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов посетил Сухоложское подразделение компании «Форэс»

15 февраль 2019 (17:43)

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2019. Сегодня, 15 февраля 2019 года, Сухоложское подразделение компании «Форэс» посетил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

В рамках рабочего визита глава ведомства осмотрел производственные площадки в сопровождении главы Сухоложского городского округа Романа Валова и директора Сухоложского подразделения ООО «Форэс» Александра Константинова. В частности, они посетили цеха сухого и мокрого помола, а также осмотрели уже готовую продукцию.

Министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов посетил Сухоложское подразделение компании «Форэс»

«Мы увидели направления работы по охране труда, мы увидели мероприятия по охране окружающей среды. На самом деле, это впечатляет», — заявил Алексей Кузнецов по итогам визита.

Также он отметил, что у министерства стоит задача сотрудничать с новыми и уже работающими предприятиями по направлению природоохранной деятельности ради улучшения жизни свердловчан.

Компания «Форэс» производит керамические расклиниватели нефтяных скважин — пропанты. Начав с одной производственной линии и первой партии в 192 т в 2002 году, к 1 октября 2018 года компания достигла объема производства около 80 тыс. т готовой продукции в месяц. Это примерно 60% российского рынка расклинивателей нефтяных скважин.

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