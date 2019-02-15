Министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов посетил Сухоложское подразделение компании «Форэс»

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2019. Сегодня, 15 февраля 2019 года, Сухоложское подразделение компании «Форэс» посетил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.В рамках рабочего визита глава ведомства осмотрел производственные площадки в сопровождении главы Сухоложского городского округа Романа Валова и директора Сухоложского подразделения ООО «Форэс» Александра Константинова. В частности, они посетили цеха сухого и мокрого помола, а также осмотрели уже готовую продукцию.«Мы увидели направления работы по охране труда, мы увидели мероприятия по охране окружающей среды. На самом деле, это впечатляет», — заявил Алексей Кузнецов по итогам визита.Также он отметил, что у министерства стоит задача сотрудничать с новыми и уже работающими предприятиями по направлению природоохранной деятельности ради улучшения жизни свердловчан.Компания «Форэс» производит керамические расклиниватели нефтяных скважин — пропанты. Начав с одной производственной линии и первой партии в 192 т в 2002 году, к 1 октября 2018 года компания достигла объема производства около 80 тыс. т готовой продукции в месяц. Это примерно 60% российского рынка расклинивателей нефтяных скважин.