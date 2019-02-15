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Мера финграмотности
15 февраль 2019 (17:34)
Свердловская область не вошла в число лидеров среди регионов России по уровню финансовой грамотности, согласно исследованию, которое провел аналитический центр НАФИ для министерства финансов Российской Федерации. Опрошенные жители области показали результаты «выше среднего», но итоговые результаты демонстрируют, что, как и многим россиянам, свердловчанам еще есть чему учиться.
«Мы — первая страна в мире, которая измеряет уровень финансовой грамотности взрослого населения не только на уровне страны или отдельных программ, но и на уровне всех субъектов Российской Федерации. Мы рассчитываем, что это позволит более детально посмотреть на актуальные проблемы в этой сфере с учетом огромной территории нашей страны и разнообразия регионов, выявить наиболее уязвимые социальные группы, посмотреть, какие факторы наиболее влияют на уровень финансовой грамотности, выбрать приоритетные задачи», — отметил, представляя исследование, директор Департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Андрей Бокарев.
В данном исследовании Свердловская область вошла в группу «В» — «Выше среднего». Индекс отражает способность человека к разумному управлению личными финансами и состоит из нескольких отдельных компонентов — знаний в области финансов, навыков управления финансами, установок в отношении финансов.
По разным показателям, включенным в рейтинг, жители Свердловской области демонтрировали результаты, в основном на уровне средних по России.
Свердловчане хорошо показали себя, например, по уровню использования банковских карт. 77% опрошенных пользовались тем или иным видом карточного продукта. При этом в целом по России доля составила 75%. Практически в одинаковой степени карты распространены во всех возрастных группах мужчин и женщин, проживающих как в городе, так и в сельской местности.
Жители области существенно больше, чем в среднем по России используют мобильные и интернет-банки — 35% против 31% опрошенных. Предсказуемо, что в большей степени это относится к городским свердловчанам, имеющим высшее образование. Что касается возрастных групп, то использование цифрового доступа к банковскому счету больше распространено у жителей Среднего Урала в возрасте от 18 до 44 лет.
Учитывая исторически высокую развитость местной банковской системы, обоснованно выглядит замеренный исследователями уровень доверия банкам. Доля населения, доверяющая кредитным организациям, составила 69% против 64% общероссийского показателя.
По показателю безналичной оплаты покупок и сбережениям в форме вкладов свердловчане показали себя на среднем по России уровне. 16% опрошенных чаще оплачивают покупки безналичными деньгами, и 25% жителей за последние 12 месяцев сберегали деньги посредством вклада или инвестиционного финансового продукта.
У экспертов вызывают тревогу низкие, относительно среднего по России, уровни свердловчан по индикаторам финансовой устойчивости семьи и формированию сберегательной базы «на черный день». Первый показатель характеризует способность семьи сохранять привычный уровень жизни в случае потери основного источника дохода. А второй предполагает регулярное пополнение сберегательной «подушки безопасности» в соответствии с принципом «сначала отложить, оставшееся потратить».
При этом аналитики отмечают, что россияне могут осознанно уклоняться от стратегии сбережения в силу внешних обстоятельств. По статистике, уже в течение пяти лет у граждан России сокращаются реальные доходы. Кроме того, в условиях иностранных санкций возникают большие вопросы к тому, в какой валюте следует сберегать накопления. Неудивительно, что большая часть населения выбирает в качестве модели поведения потребление «здесь и сейчас».
Помня об угрозе распространения финансовых пирамид, исследователи включили в опрос индикатор доли населения, способной распознавать недобросовестные финансовые организации, использующие мошеннические схемы. Уровень свердловчан по итогу опроса оказался чуть ниже, чем средний по России — 25% против 26%. Если смотреть чуть глубже, то оказалось, что по способности противостоять финпирамидам нет существенной разницы между, например, городским населением и сельским. Их доля составила 26% и 22% соответственно. Также большой роли не играет уровень высшего образования. Несмотря на то, что согласно опросу, 38% имеющих высшее образование утверждают, что могут распознавать финансовые пирамиды, это не уберегает их от потери средств в таких организациях.
«Большинство пострадавших в «Кэшбери» и других пирамидах — это люди с высшим образованием. Они читают финансовые издания, они в большинстве своем хорошо знают про финансовые риски. Как ни парадоксально, в зоне «пирамидного риска» находятся именно они, а не финансово неграмотные люди, которые по большей части — вне финансового рынка и на него вряд ли когда-либо придут. Они в принципе не интересуются инвестициями, а просто зарабатывают деньги и тратят их. А те, кто отдают средства в пирамиду, в значительной степени погружены в проблематику. Они изучали вопрос инвестиций, хорошо знают о проблеме финансового мошенничества», — рассказал в интервью УрБК управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.
В целом можно сделать вывод, что жителям Свердловской области, как и других регионов, есть куда расти в сфере финансовой грамотности. Россияне демонстрируют большую заинтересованность цифровым банкингом, активно пользуясь современными сервисами, при этом слабо заботятся о создании финансовых запасов на «черный день». С другой стороны, в условиях неустойчивой доходной базы домохозяйств и неуверенности в стабильности экономики страны в будущем граждан трудно упрекать в их желании тратить.
«Мы — первая страна в мире, которая измеряет уровень финансовой грамотности взрослого населения не только на уровне страны или отдельных программ, но и на уровне всех субъектов Российской Федерации. Мы рассчитываем, что это позволит более детально посмотреть на актуальные проблемы в этой сфере с учетом огромной территории нашей страны и разнообразия регионов, выявить наиболее уязвимые социальные группы, посмотреть, какие факторы наиболее влияют на уровень финансовой грамотности, выбрать приоритетные задачи», — отметил, представляя исследование, директор Департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Андрей Бокарев.
В данном исследовании Свердловская область вошла в группу «В» — «Выше среднего». Индекс отражает способность человека к разумному управлению личными финансами и состоит из нескольких отдельных компонентов — знаний в области финансов, навыков управления финансами, установок в отношении финансов.
По разным показателям, включенным в рейтинг, жители Свердловской области демонтрировали результаты, в основном на уровне средних по России.
Свердловчане хорошо показали себя, например, по уровню использования банковских карт. 77% опрошенных пользовались тем или иным видом карточного продукта. При этом в целом по России доля составила 75%. Практически в одинаковой степени карты распространены во всех возрастных группах мужчин и женщин, проживающих как в городе, так и в сельской местности.
Жители области существенно больше, чем в среднем по России используют мобильные и интернет-банки — 35% против 31% опрошенных. Предсказуемо, что в большей степени это относится к городским свердловчанам, имеющим высшее образование. Что касается возрастных групп, то использование цифрового доступа к банковскому счету больше распространено у жителей Среднего Урала в возрасте от 18 до 44 лет.
Учитывая исторически высокую развитость местной банковской системы, обоснованно выглядит замеренный исследователями уровень доверия банкам. Доля населения, доверяющая кредитным организациям, составила 69% против 64% общероссийского показателя.
По показателю безналичной оплаты покупок и сбережениям в форме вкладов свердловчане показали себя на среднем по России уровне. 16% опрошенных чаще оплачивают покупки безналичными деньгами, и 25% жителей за последние 12 месяцев сберегали деньги посредством вклада или инвестиционного финансового продукта.
У экспертов вызывают тревогу низкие, относительно среднего по России, уровни свердловчан по индикаторам финансовой устойчивости семьи и формированию сберегательной базы «на черный день». Первый показатель характеризует способность семьи сохранять привычный уровень жизни в случае потери основного источника дохода. А второй предполагает регулярное пополнение сберегательной «подушки безопасности» в соответствии с принципом «сначала отложить, оставшееся потратить».
При этом аналитики отмечают, что россияне могут осознанно уклоняться от стратегии сбережения в силу внешних обстоятельств. По статистике, уже в течение пяти лет у граждан России сокращаются реальные доходы. Кроме того, в условиях иностранных санкций возникают большие вопросы к тому, в какой валюте следует сберегать накопления. Неудивительно, что большая часть населения выбирает в качестве модели поведения потребление «здесь и сейчас».
Помня об угрозе распространения финансовых пирамид, исследователи включили в опрос индикатор доли населения, способной распознавать недобросовестные финансовые организации, использующие мошеннические схемы. Уровень свердловчан по итогу опроса оказался чуть ниже, чем средний по России — 25% против 26%. Если смотреть чуть глубже, то оказалось, что по способности противостоять финпирамидам нет существенной разницы между, например, городским населением и сельским. Их доля составила 26% и 22% соответственно. Также большой роли не играет уровень высшего образования. Несмотря на то, что согласно опросу, 38% имеющих высшее образование утверждают, что могут распознавать финансовые пирамиды, это не уберегает их от потери средств в таких организациях.
«Большинство пострадавших в «Кэшбери» и других пирамидах — это люди с высшим образованием. Они читают финансовые издания, они в большинстве своем хорошо знают про финансовые риски. Как ни парадоксально, в зоне «пирамидного риска» находятся именно они, а не финансово неграмотные люди, которые по большей части — вне финансового рынка и на него вряд ли когда-либо придут. Они в принципе не интересуются инвестициями, а просто зарабатывают деньги и тратят их. А те, кто отдают средства в пирамиду, в значительной степени погружены в проблематику. Они изучали вопрос инвестиций, хорошо знают о проблеме финансового мошенничества», — рассказал в интервью УрБК управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.
В целом можно сделать вывод, что жителям Свердловской области, как и других регионов, есть куда расти в сфере финансовой грамотности. Россияне демонстрируют большую заинтересованность цифровым банкингом, активно пользуясь современными сервисами, при этом слабо заботятся о создании финансовых запасов на «черный день». С другой стороны, в условиях неустойчивой доходной базы домохозяйств и неуверенности в стабильности экономики страны в будущем граждан трудно упрекать в их желании тратить.
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