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В Тавде предприятие «Тавдинские инженерные системы» задолжало работникам заработную плату в размере 9,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. В Свердловской области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по выплате зарплаты перед работниками муниципального унитарного предприятия «Тавдинские инженерные системы» на сумму свыше 9,6 млн руб.



По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, на предприятии проведена проверка исполнения законодательства в сфере оплаты труда. Установлено, что имеется задолженность по заработной плате за ноябрь и декабрь 2018 года перед 314 работниками на общую сумму свыше 9,6 млн руб.



В адрес директора предприятия внесено представление с требованием о погашении задолженности, а также о выплате компенсации — более 126 тыс. руб. Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». Должностному лицу назначен административный штраф.



Задолженность по заработной плате предприятием погашена в полном объеме.

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