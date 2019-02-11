Новости дня
В Тавде предприятие «Тавдинские инженерные системы» задолжало работникам заработную плату в размере 9,6 млн рублей
11 февраль 2019 (10:54)
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. В Свердловской области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по выплате зарплаты перед работниками муниципального унитарного предприятия «Тавдинские инженерные системы» на сумму свыше 9,6 млн руб.
По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, на предприятии проведена проверка исполнения законодательства в сфере оплаты труда. Установлено, что имеется задолженность по заработной плате за ноябрь и декабрь 2018 года перед 314 работниками на общую сумму свыше 9,6 млн руб.
В адрес директора предприятия внесено представление с требованием о погашении задолженности, а также о выплате компенсации — более 126 тыс. руб. Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». Должностному лицу назначен административный штраф.
Задолженность по заработной плате предприятием погашена в полном объеме.
По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, на предприятии проведена проверка исполнения законодательства в сфере оплаты труда. Установлено, что имеется задолженность по заработной плате за ноябрь и декабрь 2018 года перед 314 работниками на общую сумму свыше 9,6 млн руб.
В адрес директора предприятия внесено представление с требованием о погашении задолженности, а также о выплате компенсации — более 126 тыс. руб. Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». Должностному лицу назначен административный штраф.
Задолженность по заработной плате предприятием погашена в полном объеме.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Березовском частное охранное предприятие «Котломаш» задолжало сотрудникам зарплату в размере 1 млн рублей
- Екатеринбургский завод по требованию прокуратуры вернул работникам более 2,7 млн рублей
- В МУП Заречного задолженность по заработной плате превысила 2,2 млн рублей
- В Тавде МУП «Инженерные системы» задолжало сотрудникам зарплату на сумму 7,6 млн рублей
- В Тугулыме МУП «Автоперевозки» задолжало работникам более 1 млн рублей