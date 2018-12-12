Новости дня

Объемы продаж загородной недвижимости в 2018 году выросли в Екатеринбурге на 10-15%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2018. Объемы продаж загородной недвижимости в 2018 году выросли в Екатеринбурге на 10-15%. Традиционно основные продажи происходят в загородных поселках по Челябинскому, Тюменскому и Полевскому трактам. Об этом сообщается в обзоре, подготовленном компанией Villa66 для Уральской палаты недвижимости.



Цены за год увеличились на 7-10%. При этом цены растут в дешевом (эконом) и дорогом (премиум) сегментах рынка. Стоимость среднего (комфорт) сегмента практически не изменилась.



На рынке по-прежнему преобладает предложение «участки без подряда». Такие продажи составляют около 90% в объеме рынка. Рынок «участки с подрядом» характерен для сегмента премиум и LUXURY, где для застройщика важно не количество проданных участков с домами, а цена.



Рынок загородных поселков с предложением «участки без подряда» делится на 3 неравномерных сегмента в зависимости от наличия управляющей организации, и наибольшую долю в нем занимают слабо организованные поселки, которых на рынке около 60%.



«Цивилизованное управление пусть медленно, но приходит в «загородку». Связано это с малым количеством крупных профессиональных УК на рынке, способных справиться со сложностями и тонкостями в управлении проектами жилой застройки за городом», — отмечает эксперт Villa66 Сергей Бессонов.



Что касается рынка продажи новых коттеджей/домов, то в целом подтверждается тенденция прошлого года к уменьшению площади домов.



Эконом-сегмент в основном представлен домами 80-120 м2. При этом дома в основном строятся на участках 6-8 соток по максимально низкой цене. Предложение в данном сегменте занимает порядка 75-80% рынка. Комфорт-сегмент домовладений (порядка 15% рынка) обычно предлагает дом 150-220 м2 на участке 10-13 соток. Премиум-сегмент на рынке представлен единичными проектами, и продажи происходят очень индивидуально.



По мнению исследователей, у клиентов в 2018 году изменились требования к загородной недвижимости.



«В целом следует сказать, что покупатель становится более грамотным и требовательным. Он учится обращать внимание на качество дорог, инженерные сети, соседей и инфраструктуру поселка», — отметил Сергей Бессонов.



Ситуация с кредитованием практически не изменилась: количество ипотечных и кредитных сделок на рынке покупки земли занимает 1-2%. Статистика кредитования сделок по продаже новых коттеджей, по отзывам застройщиков, осталась прежней.

На рынке в 2018 году новых проектов было запущено крайне мало, а крупных не было совсем. Главным образом, развивались или переформатировались уже существующие проекты. Застройщики в этом году опасались инвестировать в новые территории.



«Прямо сейчас происходит расслоение рынка, разделение его на успешные и неуспешные проекты. И переход из второй категории в первую все менее вероятен. Неуспешные проекты будут стагнировать: цена повышаться не будет, предложение «по акции» будет расти, но продажи продолжат падать. Количество покупателей загородной недвижимости в регионе ограничено, но они всегда есть, этот спрос постоянный. Просто их будут перетягивать на себя поселки с профессиональным архитектурным планированием, богатой инфраструктурой, надежным застройщиком и грамотной управляющей компанией», — заключил Сергей Бессонов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: