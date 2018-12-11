Авторская колонка
Михаил Хорьков о ситуации на рынке коммерческой недвижимости Екатеринбурга
11 декабрь 2018 (16:31)
Текущий год не принес рынку коммерческой недвижимости уральской столицы кардинальных перемен. Общей его характеристикой в последние два года стали стагнация и медленное переформатирование под текущие условия.
Офисный сегмент, зависимый от деловой активности, пока не может рассчитывать на рост спроса. Внутренние факторы роста городской экономики ограничены, а внешние не слишком оптимистичны.
В Екатеринбурге офисный сегмент базируется на местном спросе со стороны мелких и средних компаний, а в этом сегменте пока рано ждать оживления. Общее число компаний, зарегистрированных в уральской столице, продолжает сокращаться. Это упрощенный, но понятный показатель, отражающий состояние деловой активности в городе.
На фоне отсутствия роста деловой активности в Екатеринбурге качественный офисный фонд продолжает увеличиваться. Темпы этого процесса сейчас не такие высокие. Тем не менее число новых помещений увеличивается за счет постепенного ввода в эксплуатацию зданий, которые были спроектированы достаточно давно. Ничего качественно нового такие проекты рынку не приносят, но поддерживают объем вакантных площадей на заметно высоком уровне.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что рынок бизнес-центров так и не перешел к восстановительному росту цен. Незначительное изменение ставок на рынке свидетельствует о стагнации офисного сегмента, который не имеет причин для более глубокой просадки, но и не может найти поводов для роста спроса. Качественная дифференциация рынка в этих условиях буксует.
Розничная торговля в уходящем году начала демонстрировать восстановление. По итогам года оборот рынка Свердловской области в реальном выражении впервые за несколько лет закроется в положительной зоне.
Торговые центры продолжают восстанавливать число арендаторов, сокращая долю вакантных площадей. Но процесс наполнения торговых площадей в большинстве ТЦ происходит без качественного роста. Рынку не хватает разнообразия и новых интересных операторов. Однотипный набор брендов сократил зону охвата многих торговых центров еще несколько лет назад, и пока эта проблема не решается.
Процесс снижения арендных ставок остановился еще в прошлом году, но их восстановление пока не началось. По отношению к 2013 году арендные ставки на торговую недвижимость снизились на 10-30%.
В сегменте стрит-ритейла, который в последние годы просел наиболее глубоко, началось медленное восстановление ставок. Цены продажи за последний год почти не изменились (-1%). При этом в сегменте уличной торговли сохраняется высокая ротация арендаторов.
Уличная торговля в центральной части города за последние годы переформатировалась и стала более демократичной. Увеличилось число точек общепита и массовых брендов.
На мой взгляд, это стало возможным благодаря насыщению города торговыми площадями (в том числе в торговых центрах) и последующим снижением ставок на рынке коммерческой недвижимости. Цена аренды перестала быть заградительной для многих компаний, и бизнес начал тестировать свои идеи в рамках уличных форматов.
Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков
Фотография предоставлена УПН
Офисный сегмент, зависимый от деловой активности, пока не может рассчитывать на рост спроса. Внутренние факторы роста городской экономики ограничены, а внешние не слишком оптимистичны.
В Екатеринбурге офисный сегмент базируется на местном спросе со стороны мелких и средних компаний, а в этом сегменте пока рано ждать оживления. Общее число компаний, зарегистрированных в уральской столице, продолжает сокращаться. Это упрощенный, но понятный показатель, отражающий состояние деловой активности в городе.
На фоне отсутствия роста деловой активности в Екатеринбурге качественный офисный фонд продолжает увеличиваться. Темпы этого процесса сейчас не такие высокие. Тем не менее число новых помещений увеличивается за счет постепенного ввода в эксплуатацию зданий, которые были спроектированы достаточно давно. Ничего качественно нового такие проекты рынку не приносят, но поддерживают объем вакантных площадей на заметно высоком уровне.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что рынок бизнес-центров так и не перешел к восстановительному росту цен. Незначительное изменение ставок на рынке свидетельствует о стагнации офисного сегмента, который не имеет причин для более глубокой просадки, но и не может найти поводов для роста спроса. Качественная дифференциация рынка в этих условиях буксует.
Розничная торговля в уходящем году начала демонстрировать восстановление. По итогам года оборот рынка Свердловской области в реальном выражении впервые за несколько лет закроется в положительной зоне.
Торговые центры продолжают восстанавливать число арендаторов, сокращая долю вакантных площадей. Но процесс наполнения торговых площадей в большинстве ТЦ происходит без качественного роста. Рынку не хватает разнообразия и новых интересных операторов. Однотипный набор брендов сократил зону охвата многих торговых центров еще несколько лет назад, и пока эта проблема не решается.
Процесс снижения арендных ставок остановился еще в прошлом году, но их восстановление пока не началось. По отношению к 2013 году арендные ставки на торговую недвижимость снизились на 10-30%.
В сегменте стрит-ритейла, который в последние годы просел наиболее глубоко, началось медленное восстановление ставок. Цены продажи за последний год почти не изменились (-1%). При этом в сегменте уличной торговли сохраняется высокая ротация арендаторов.
Уличная торговля в центральной части города за последние годы переформатировалась и стала более демократичной. Увеличилось число точек общепита и массовых брендов.
На мой взгляд, это стало возможным благодаря насыщению города торговыми площадями (в том числе в торговых центрах) и последующим снижением ставок на рынке коммерческой недвижимости. Цена аренды перестала быть заградительной для многих компаний, и бизнес начал тестировать свои идеи в рамках уличных форматов.
Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков
Фотография предоставлена УПН
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге средняя стоимость аренды офисов упала на 6-19%
- УПН: в Екатеринбурге средняя стоимость аренды офисов упала на 6-19%
- Доля незанятых торговых площадей в Екатеринбурге к началу 2014 года выросла до 3%
- УПН: объем вакантных качественных офисных площадей в Екатеринбурге к концу года снизится до 7%
- ООО «Компания «БК-недвижимость»: В связи со снижением деловой активности компаний международного и федерального масштаба, мы прогнозируем существенное уменьшение объема спроса в сегменте премиальной и крупноформатной офисной недвижимости