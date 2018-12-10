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Пакет акций «Уралвагонзавода» может быть продан частному инвестору после 2020 года

УрБК, Москва, 10.12.2018. Продажа пакета акций «Уралвагонзавода» частному инвестору возможна после 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.



«Сейчас пока еще рано об этом говорить, необходимо завод привести в порядок, финансовое состояние предприятия пока еще не очень хорошее. Хотя мы сделали за это время очень много, кредитный портфель значительно уменьшился, как и долговая яма, но тем не менее все равно очень много предстоит сделать. Поэтому нам нужно сейчас еще пару лет минимум, чтобы это все завершить», — сказал С. Чемезов, добавив, что продажа пакета акций возможна после 2020 года.



Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в октябре говорил, что считает целесообразным продать 49% акций «Уралвагонзавода». По его словам, госкорпорация «Ростех» начала предварительное обсуждение продажи пакета акций «Уралвагонзавода», однако интенсивная работа в этом направлении не ведется.



По его мнению, эффективнее всего начать поиск частного инвестора для «Уралвагонзавода» не раньше 2019 года, в лучшем случае в середине 2019 года. Министр подчеркнул, что в случае с продажей пакета акций «Уралвагонзавода» нужно найти комплексное решение, будет ли это один инвестор или несколько, так как деятельность корпорации включает производство вагонов, танков и дорожно-строительной техники.



Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» занимается разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, подвижного железнодорожного состава. В конце декабря 2016 года указом президента РФ 100% акций «Уралвагонзавода» переданы от Росимущества госкорпорации «Ростех».

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