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Расторгнут контракт с «Урал Инжиниринг» по благоустройству Шарташского лесопарка

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области расторгло контракт с ООО «Урал Инжиниринг» на благоустройство Шарташского лесопарка. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.



В качестве причины одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта указано неисполнение подрядчиком своих обязательств.



Напомним, ООО «Урал Инжиниринг» было избрано подрядчиком на капремонт дороги с созданием инженерного обустройства и велосипедных дорожек в Шарташском лесопарке по итогам аукциона, состоявшегося 8 октября текущего года. Начальная цена контракта составляла 360 млн 227 тыс. руб. ООО «Урал Инжиниринг» предложило выполнить работы за 331 млн 409 тыс. руб.



Согласно условиям договора, заключенного 24 октября, компания должна была осуществить капитальный ремонт дороги с созданием инженерного обустройства и велосипедных дорожек, начиная от ул. Отдыха в северо-западной части парка и заканчивая на примыкании к ул. Поселок Пески в южной части.



Работы планировалось осуществить в два этапа: до 31 октября 2018 года подрядчик должен был разработать всю необходимую документацию, с ноября 2018 года по 20 декабря 2020 года — осуществить строительство дорог.



Отметим, что проект благоустройства Шарташского лесопарка неоднократно подвергался критике. Так, представители Союза художников России ранее указывали, что в проекте нет стержневой идеи. Бывший член городской Общественной палаты Алексей Беззуб отмечал, что в лесопарковой зоне планируется установить гранитные бордюры, хотя они будут в несколько раз дороже бетонных. Также вызывало вопросы расположение дорог и тротуаров.

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