Кризис

Екатеринбургское МУП «Спецавтобаза» включат в план приватизации

Администрация Екатеринбурга предложила включить в план приватизации на 2019-2021 годы несколько муниципальных предприятий.



Проект был представлен 4 декабря 2018 года на заседании комиссии по муниципальной собственности Екатеринбургской городской думы. Согласно документу, со следующего года предлагается начать акционирование ЕМУП «Спецавтобаза» (региональный оператор по вывозу мусора в Восточной зоне), ЕМУП «Золушка» (комбинат школьного питания). Также в список включены «Уралбиофарм» и «Комбинат спецобслуживания».



Заместитель главы департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров, представивший проект, пояснил, что все указанные объекты присутствуют в рыночном сегменте экономики.



Перечисленные в документе предприятия после акционирования планируется выставить на торги в 2020-2021 году.



Напомним, сентябре 2018 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается упразднить унитарные предприятия, за исключением естественных монополий. К настоящему времени в Екатеринбурге насчитывается почти 40 муниципальных унитарных предприятий (МУП).



В середине октября 2018 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский на заседании городской думы заявлял, что не поддерживает инициативу по приватизации муниципальных унитарных предприятий.

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