Не сторговались по мусору

В минувшую пятницу, 30 ноября 2018 года, региональные операторы Свердловской области озвучили свои предложения по тарифам на вывоз и утилизацию отходов. Две из трех организаций озвучили суммы в пределах, которые рекомендованы региональным министерством энергетики и ЖКХ — 670 руб./куб.м. Регоператор Северной зоны ООО «Компания «Рифей» настаивает, что размер платы должен быть в два раза выше. На переговоры у региональных операторов и чиновников остается меньше месяца.В вопросе о тарифах в областном министерстве энергетики и ЖКХ региона ориентируются на определенную сумму — не более 670 руб./куб.м. Таким образом, по оценке ведомства, каждый житель региона будет платить по 160 руб. в месяц за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). Как пояснил глава областного МинЖКХ Николай Смирнов, эта сумма рассчитывалась на основании параметров территориальной схемы размещения ТБО, которая была утверждена в конце ноября 2018 года.Замглавы регионального МинЖКХ Егор Свалов, в свою очередь, добавил, что существует другая система расчета — 2 руб. с одного кв. м. Таким образом, размер платы для владельцев большой жилплощади может сильно отличаться от установленной нормы.Как следует из протокола с заседания правления Региональной энергетической комиссии Свердловской области, при обсуждении окончательного тарифа два регоператора предложили суммы в пределах цифр, рекомендованных министром. Представитель ЕМУП «Спецавтобаза» (Восточная зона — Екатеринбург) назвал приемлемой сумму в 669,4 руб./куб.м. Первоуральское ООО «ТБО «Экосервис» (Западная зона) предложило установить тариф на уровне 670 руб./куб.м.Наибольшую сумму назвало тюменское ООО «Компания «Рифей» (Северная зона — Нижний Тагил) — 1173,9 руб./куб.м., что почти в два раза выше предельно допустимой нормы, на которой настаивает областное МинЖКХ.УрБК ранее писал, что между тюменской организацией и министерством еще в октябре 2018 года возник спор по размеру оплаты услуг за вывоз и утилизацию ТКО. Регоператор Северной зоны настаивал на показателе 180 руб./куб.м., отмечая, что в тарифе должны учитываться работы по ликвидации несанкционированных свалок, а также реализация инвестпрограммы. Министерство, в свою очередь, считает, что регоператор должен взыскивать расходы на ликвидацию незаконных свалок с владельцев участков, где они появились.После того, как компания «Рифей» озвучила свою сумму в РЭК, возникает вопрос, какой размер тарифа закладывала тюменская компания при организации торгов на поиск подрядчиков для вывоза мусора с территории Северной зоны. С конкурсами (http://urbc.ru/1068083338-riski-likvidacii-othodov.html) ситуация оказалась также сложной. К концу ноября 2018 года из 22 лотов было отторговано всего 11. Без подрядчиков на данный момент остаются Североуральский городской округ (ГО), Сосьвинский ГО, Новолялинский ГО, Гаринский ГО, Волчанск, ЗАТО Лесной, Кушвинский ГО, Верхотурский ГО, ГО Карпинск.В ООО «Компания «Рифей» пообещали, что при необходимости будут вывозить мусор своими силами. Но в данном случае следует помнить, что тюменская организация обслуживает также и Курганскую область. При этом информацию о собственном автопарке в ответе на запрос УрБК компания раскрывать не стала.Другая проблема — как будет договариваться регоператор Северной зоны со своими подрядчиками, если предложение компании «Рифей» будет отвергнуто Региональной энергетической комиссией.Впрочем, нельзя исключать, что через некоторое время после запуска новой системы сбора и утилизации ТКО с 1 января 2019 года другие регоператоры попросят пересмотреть тариф.На данный момент, как было указано выше, сумма — 670 руб./куб.м. была рассчитана на основании параметров терсхемы размещения ТКО. Сам документ не отработан даже в тестовом режиме. По всей видимости, авторы территориальной схемы будут искать ошибки по ходу реформы. В случае новой переработки документа могут быть изменены и тарифы.