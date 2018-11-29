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Житель Екатеринбурга через суд взыскал с компании «БНП» более 1,5 млн рублей за неудачную реконструкцию дома

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2018. Житель Екатеринбурга в судебном порядке взыскал с ООО «БНП» более 1,5 млн руб. за неудачную реконструкцию дома. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



В апреле 2016 года гражданин заключил договор подряда с ООО «БНП», согласно которому организация обязалась своими силами с использованием частично своих материалов выполнить работы по реконструкции индивидуального жилого дома в п. Горный Щит по ул. Красноармейской. Цена договора с учетом перечня работ составила 2 млн 239 тыс. руб. и была оплачена заказчиком в полном объеме. Работы были завершены летом того же года и переданы заказчику по актам.



Однако во время эксплуатации дома владелец обнаружил недостатки, которые невозможно было выявить при приемке работ. Добровольно устранить их ООО «БНП» отказалось, и заказчик подал иск о защите прав потребителя в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.



В исковом заявлении он просил взыскать с ответчика убытки в размере стоимости восстановительных работ — 735 тыс. руб., неустойку за период с апреля 2017 года по апрель 2018 года — 2 млн 239 тыс. руб., затраты на проведение досудебных экспертиз — 54 тыс. руб. Также истец просил взыскать компенсацию морального вреда, штраф, судебные расходы, в том числе расходы на оплату услуг представителя.



Решением Чкаловского районного суда Екатеринбурга исковые требования удовлетворены частично. С ООО «БНП» взысканы убытки — 735 тыс. руб., неустойка в размере 100 тыс. руб., компенсация морального вреда в сумме 5 тыс. руб. Также взысканы расходы на оплату досудебных экспертиз в сумме 54 тыс. руб., услуг представителя — 6 тыс. руб., штраф в размере 80 тыс. руб.



Истец не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его в Свердловском областном суде. В результате суд определил взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в сумме 355 тыс. руб., штраф — 547 тыс. руб., расходы на оплату судебной экспертизы в сумме 50 тыс. руб. В остальной части решение суда оставлено без изменения.

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