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В Екатеринбурге зафиксирован новый случай отравления в школе

22 ноябрь 2018 (17:03)

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2018. В екатеринбургской школе № 19 зарегистрировано три случая острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Из-за вспышки заболевания с 17 по 23 ноября школьники переведены на дистанционный режим.

«В школе проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий: заключительная дезинфекция санузлов, обеденного зала, пищеблока и учебных кабинетов; обследование сотрудников пищеблока и лиц, занимающихся сервировкой столов, на носительство возбудителей инфекционных заболеваний», — говорится в сообщении.

Отметим, что с начала 2018 года в Екатеринбурге прошла серия отравлений в школах. Некоторые из них находились на обслуживании МУП «Золушка», где впоследствии были выявлены серьезные нарушения санитарного законодательства.

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