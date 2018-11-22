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В Екатеринбурге зафиксирован новый случай отравления в школе

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2018. В екатеринбургской школе № 19 зарегистрировано три случая острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Из-за вспышки заболевания с 17 по 23 ноября школьники переведены на дистанционный режим.



«В школе проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий: заключительная дезинфекция санузлов, обеденного зала, пищеблока и учебных кабинетов; обследование сотрудников пищеблока и лиц, занимающихся сервировкой столов, на носительство возбудителей инфекционных заболеваний», — говорится в сообщении.



Отметим, что с начала 2018 года в Екатеринбурге прошла серия отравлений в школах. Некоторые из них находились на обслуживании МУП «Золушка», где впоследствии были выявлены серьезные нарушения санитарного законодательства.

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