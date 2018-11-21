Новости дня

Центр бизнес-возможностей «МегаФон» приглашает сотрудников уральских компаний и предпринимателей

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2018. «МегаФон» первым среди операторов открыл Центр бизнес-возможностей, расположенный в головном офисе компании — в Москве на Оружейном переулке. Учитывая, что по аналитике «МегаФона», за последние 2 месяца особенно часто бизнесмены Урала стали ездить в Москву и Московскую область, оператор приглашает их протестировать цифровые решения во время ближайшей поездки в столицу России. Об этом сообщает пресс-служба Уральского филиала ПАО «МегаФон».



Корпоративные клиенты смогут оценить последние телеком-разработки: от решений по работе с документооборотом до специализированной служебной связи. По данным опросов HeadHunter, практически каждый второй офисный работник в России ездит в командировки, четверть из них делают это ежеквартально, большинство поездок в пределах России (88%). Но даже если сотрудник улетел в командировку, ему нужно оставаться на связи. Чтобы продемонстрировать, как решать любые бизнес-задачи и держать все процессы под контролем независимо от местонахождения. Пространство Центра бизнес-возможностей «МегаФона» поделено на тематические зоны.



Решения для офиса, где можно протестировать услугу «Виртуальная АТС» — для организации интернет-телефонии, найти новых клиентов с помощью умных SMS и сервиса «МегаФон.Таргет», оптимизировать работу автопарка с услугой «Контроль кадров» и «Контроль автопарка», и найти сотрудников на массовые позиции благодаря «Цифровому подбору линейного персонала».



Зал ожидания в аэропорту, где можно подписать документы с телефона с «Мобильной электронной подписью» или защитить данные от вирусов и предотвратить их перехват через Wi-Fi с помощью решения — «Антивзлом».



Импровизированное кафе, где представлены фемтосоты — мобильные базовые станции для усиления сигнала. Для быстрых расчетов с покупателями корпоративные клиенты из сферы ритейла могут самостоятельно подключить и настроить онлайн-кассы. Для компаний с повышенными требованиями безопасности будет актуально интеллектуальное видеонаблюдение.



«Мы предлагаем бизнесу комплексные, готовые к использованию решения, которые помогают развиваться, оптимизировать расходы и увеличивать выручку. Услуги, которые легко внедрить, и которые будут работать, прежде всего, в интересах клиента. Мы внимательно следим за потребностями, разрабатываем новые предложения, исходя из запросов и главное — теперь предлагаем клиентам первыми протестировать наши разработки в Центре бизнес-возможностей», — рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: