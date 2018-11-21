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Госдума приняла в третьем чтении федеральный бюджет на 2019 год

УрБК, Москва, 21.11.2018. Госдума в третьем, окончательном чтении приняла федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.



Как следует из параметров документа, в 2019 году доходы государственной казны должны составить 19 трлн 969 млрд руб., в 2020 году — 20 трлн 219 млрд руб., в 2021 году — 20 трлн 978 млрд руб.



Расходы федерального бюджета в 2019 году прогнозируются на уровне 18 трлн 037 млрд руб., в 2020 году — 18 трлн 994 млрд руб., в 2021 году — 20 трлн 026 млрд руб.



Параметры бюджета составлены при условии, если инфляция в России в 2019 году составит 4,3%, в 2020 году — 3,8%, в 2021 году — 4%, а среднегодовой курс доллара США будет на уровне 63,9 руб. в 2019 году, 63,8 руб. — в 2020 году, 64 руб. — в 2021 году.

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