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Нижняя Тура подключилась к системе облачного видеонаблюдения компании «МегаФон»

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2018. В рамках цифровизации малых городов Среднего Урала в Нижней Туре впервые внедрили систему облачного видеонаблюдения. Основные транспортные потоки, въезды в город, места массового пребывания людей и ряд социальных объектов теперь под контролем в сети «МегаФона», сообщает пресс-служба оператора связи.



Соглашение о внедрении проектов цифровизации городские власти и руководство «МегаФона» подписали в июле в ходе международной выставки «Иннопром-2018». Сейчас стороны подтвердили договоренности, реализовав первое «облачное» решение. Целью его является повышение общественной безопасности.



На светофорных опорах самых оживленных перекрестков инженеры «МегаФона» установили 10 купольных IP-камер высокой светочувствительности. Для бесперебойного питания в любых погодных условиях видеооборудование дополнительно оснастили термоящиками. Внутри каждого разместили маршрутизатор с sim-картой «МегаФона».



«Повысить раскрываемость правонарушений и контролировать общественный порядок, создать безопасную и комфортную среду для горожан — все эти задачи поможет решить наш первый проект с «МегаФоном» в рамках госпрограммы «Цифровая экономика». Видеонаблюдение установлено на ключевых городских перекрестках, на въездах и выездах из города, вблизи образовательных учреждений», — рассказал глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасёнок.



С помощью построенных каналов связи весь видеопоток с камер в онлайн-режиме транслируется в единую городскую диспетчерскую службу. Передача видеосигнала и хранение архивных записей в «облаке» одновременно будут доступны как для администрации города, так и для сотрудников ГУВД.



«Облачное видеонаблюдение — одна из самых перспективных технологий наряду с видеоаналитикой. В числе крупнейших заказчиков этого сервиса — городские и региональные власти. Наше техническое решение позволяет удаленно управлять видеокамерами: регулировать их наклон, масштабировать изображение. За счет инфракрасной подсветки видеотехника передает изображение высокого качества даже в темное время суток, что позволяет увидеть номера машин и распознать лица людей», — рассказал директор по развитию бизнеса в государственном сегменте «МегаФона» на Урале Евгений Иванов.



Например, только в Москве записи с камер видеонаблюдения используют при расследовании 70% правонарушений. Система видеонаблюдения помогла москвичам 22 тыс. раз. Теперь интеллектуальное видеонаблюдение функционирует и в небольшом свердловском городе.

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