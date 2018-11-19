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Три екатеринбургских предприятия задолжали сотрудникам зарплату на сумму свыше 23 млн руб.

19 ноябрь 2018 (13:08)

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2018. После вмешательства прокуратуры сотрудникам трех екатеринбургских предприятий выплачена заработная плата в полном объеме на общую сумму свыше 23 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что на машиностроительных предприятиях ООО «Эльмаш (УЭТМ)», АО «Уралэлектротяжмаш», а также на монтажном предприятии ООО «Уралсибмонтажавтоматика» образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму более 23 млн руб. перед 1 297 сотрудниками.

Прокуратура района в целях восстановления трудовых прав работников ООО «Эльмаш (УЭТМ)», АО «Уралэлектротяжмаш», обратившихся за защитой своих прав в прокуратуру, направила в суд более 70 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы.

Также прокуратурой в адрес руководителя ООО «Уралсибмонтажавтоматика» вносились представления об устранении нарушений трудового законодательства, в том числе с требованием о незамедлительном погашении долга.

Генеральный директор компании был привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы».

После вмешательства прокуратуры района предприятия погасили задолженность по заработной плате перед работниками в полном объеме.

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