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Займы на карту через онлайн-сервисы позволят получить деньги в течение нескольких минут
14 ноябрь 2018 (12:44)
Приобрести финансовую независимость может далеко не каждый. Иногда все же приходится занимать средства у знакомых и родственников. Но бывает, что одолжить человеку не у кого, а перед ним стоит вопрос жизни и смерти. Тогда на помощь ему всегда придет микрозайм, который моментально решит финансовые затруднения и избавит от больших забот в будущем. Микрокредит рассчитан как раз для тех, кто не может отдавать большие суммы долгов сразу, а предпочитает возвращать понемногу частями.
Суммы займов от разных МФО могут быть от одной тысячи рублей и до 100 000. Размер зависит от того, на какой срок клиент желает его оформить и под какой процент. Большинство кредитных организаций ведет свою основную деятельность по привлечению клиентов через Интернет, а потому предоставляет возможность быстрого оформления и рассмотрения заявок на микрозаймы. Это позволяет заемщикам оформить займ онлайн на карту без справок о доходах и предоставлению поручителей. Единственные требования к клиенту:
— совершеннолетний возраст (иногда это 21 год);
— паспорт РФ с постоянной регистрацией;
— справка о присвоении ИНН.
Данные своих документов не нужно предоставлять даже в виде ксерокопии. Потенциальный заемщик может сам внести сведения на одном из сайтов МФО и ждать рассмотрения своей заявки. Как правило, на это уходит несколько минут, а дальше на телефон клиента или на электронный ящик приходит сообщение об одобрительном или негативном решении.
Фотография предоставлена агентством «ДримТрейд»
Многие сервисы отбирают специальные условия от кредитных организаций и предоставляют возможность посетителям самим выбирать выгодные предложения от множества кредиторов. Заемщик может сразу подавать несколько заявок в разные МФО, а потом просто выбрать ту, что предлагает меньшую процентную ставку по займам. В таком случае, даже получив одобрительный отзыв от кредитной организации, он не обязан подтверждать свое желание с помощью подписания электронного договора.
Для новичков вообще часто предполагаются дополнительные льготы в виде сниженного процента или даже специального бесплатного периода по использованию микрозайма. Обычно срок кредитования по нулевой ставке продолжается не более одной недели, а дальше взимается предусмотренная соглашением ставка.
Онлайн-кредит можно получить либо на свой личный банковский счет, либо на платежную карту одного из российских банков. Чтобы вернуть микрокредит, достаточно осуществлять регулярные платежи на счет заемщика, либо даже настроить автоплатеж, чтобы случайно не забыть о своих финансовых обязательствах.
Суммы займов от разных МФО могут быть от одной тысячи рублей и до 100 000. Размер зависит от того, на какой срок клиент желает его оформить и под какой процент. Большинство кредитных организаций ведет свою основную деятельность по привлечению клиентов через Интернет, а потому предоставляет возможность быстрого оформления и рассмотрения заявок на микрозаймы. Это позволяет заемщикам оформить займ онлайн на карту без справок о доходах и предоставлению поручителей. Единственные требования к клиенту:
— совершеннолетний возраст (иногда это 21 год);
— паспорт РФ с постоянной регистрацией;
— справка о присвоении ИНН.
Данные своих документов не нужно предоставлять даже в виде ксерокопии. Потенциальный заемщик может сам внести сведения на одном из сайтов МФО и ждать рассмотрения своей заявки. Как правило, на это уходит несколько минут, а дальше на телефон клиента или на электронный ящик приходит сообщение об одобрительном или негативном решении.
Фотография предоставлена агентством «ДримТрейд»
Многие сервисы отбирают специальные условия от кредитных организаций и предоставляют возможность посетителям самим выбирать выгодные предложения от множества кредиторов. Заемщик может сразу подавать несколько заявок в разные МФО, а потом просто выбрать ту, что предлагает меньшую процентную ставку по займам. В таком случае, даже получив одобрительный отзыв от кредитной организации, он не обязан подтверждать свое желание с помощью подписания электронного договора.
Для новичков вообще часто предполагаются дополнительные льготы в виде сниженного процента или даже специального бесплатного периода по использованию микрозайма. Обычно срок кредитования по нулевой ставке продолжается не более одной недели, а дальше взимается предусмотренная соглашением ставка.
Онлайн-кредит можно получить либо на свой личный банковский счет, либо на платежную карту одного из российских банков. Чтобы вернуть микрокредит, достаточно осуществлять регулярные платежи на счет заемщика, либо даже настроить автоплатеж, чтобы случайно не забыть о своих финансовых обязательствах.
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