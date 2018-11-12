Кризис

Индекс потребительских цен в Свердловской области вырос за месяц на 0,5%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Свердловской области вырос за месяц на 0,5%, сообщается на сайте Свердловскстата.



Индекс цен периода январь-октябрь 2018 по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 2,2%.



Больше всего цены выросли на продовольственные и непродовольственные товары — на 0,6% (по сравнению с прошлым годом — на 1,1% и 3,1% соответственно).



Меньше всего — на услуги — на 0,1% (по сравнению с прошлым годом — на 2,5%).

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