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Минприроды получило полномочия по обращению с твердыми отходами

УрБК, Москва, 09.11.2018. Минприроды переданы полномочия по регулированию обращения с твердыми коммунальными отходами. Постановление подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.



Ранее эти полномочия были закреплены за Минстроем. Считается, что передача их Минприроды позволит повысить эффективность нормативного правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления. При этом Минстрой сохранит полномочия в области тарифообразования.



С 1 января 2019 года регионы перейдут на новую систему обращения с отходами. В рамках перехода должны быть разработаны территориальные схемы и региональные программы по обращению с отходами, а также определен региональный оператор по обращению с отходами.

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