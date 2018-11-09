Новости дня
Минприроды получило полномочия по обращению с твердыми отходами
9 ноябрь 2018 (11:15)
УрБК, Москва, 09.11.2018. Минприроды переданы полномочия по регулированию обращения с твердыми коммунальными отходами. Постановление подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Ранее эти полномочия были закреплены за Минстроем. Считается, что передача их Минприроды позволит повысить эффективность нормативного правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления. При этом Минстрой сохранит полномочия в области тарифообразования.
С 1 января 2019 года регионы перейдут на новую систему обращения с отходами. В рамках перехода должны быть разработаны территориальные схемы и региональные программы по обращению с отходами, а также определен региональный оператор по обращению с отходами.
Ранее эти полномочия были закреплены за Минстроем. Считается, что передача их Минприроды позволит повысить эффективность нормативного правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления. При этом Минстрой сохранит полномочия в области тарифообразования.
С 1 января 2019 года регионы перейдут на новую систему обращения с отходами. В рамках перехода должны быть разработаны территориальные схемы и региональные программы по обращению с отходами, а также определен региональный оператор по обращению с отходами.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Шесть муниципалитетов Южного Урала получат субсидию на подготовку проектов ликвидации свалок
- Жителей Екатеринбурга обяжут платить за услуги по обращению c ТКО с 1 ноября 2018 года
- В Свердловской области выбрали региональных операторов по обращению с ТКО
- Вячеслав Вегнер: Свердловское правительство заплатило за неактуальную схему размещения ТБО
- ФГУП «Красноуральский химический завод» уличено в незаконном осуществлении деятельности по обращению с отходами