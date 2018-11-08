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Прокуратура объявила предостережение замгубернатора Свердловской области Сергею Швиндту из-за «мусорной реформы»

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2018. Прокуратура Свердловской области объявила предостережение заместителю губернатора региона Сергею Швиндту из-за проблем, возникших при подготовке к «мусорной реформе». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Напомним, в соответствии с федеральным законом «Об отходах производства и потребления» на территории всей Российской Федерации не позднее 1 января 2019 года вводится в действие новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предусматривающая деятельность регионального оператора. Он непосредственно будет обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение. При готовности региональный оператор может приступить к работе раньше указанного срока.



Так, условиями заключенных соглашений в Свердловской области дата начала работы региональных операторов определена с 1 ноября 2018 года. В связи с этим министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона по итогам проведенных конкурсов заключены соглашения с избранными региональными операторами ЕМУП «Специализированная автобаза», ООО «Рифей» и ООО «ТБО Сервис».



«Между тем органами исполнительной власти региона до настоящего времени не утверждена схема обращения с отходами и единый тариф для регионального оператора.



Кроме того, в связи с возможными нарушениями при проведении конкурсных процедур при выборе регионального оператора по Восточной зоне (г. Екатеринбург) Арбитражным судом Свердловской области к ЕМУП «Спецавтобаза» применены обеспечительные меры: компания не вправе заключать с потребителями договоры на сбор, транспортировку, обезвреживание и утилизацию отходов», — говорится в сообщении.



С целью недопущения нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду и санитарно-эпидемиологическое благополучие и.о. прокурора Свердловской области Владимир Маленьких объявил предостережение заместителю губернатора региона Сергею Швиндту.

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