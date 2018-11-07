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Суд отказал ЕМУП «Спецавтобаза» в снятии ограничения на заключение договоров с потребителями

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2018. Арбитражный суд Свердловской области отказал Екатеринбургскому МУП «Спецавтобаза» в удовлетворении ходатайства об отмене обеспечительных мер, которые не позволяют предприятию заключать договоры с владельцами отходов. Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, ранее суд запретил ЕМУП «Спецавтобаза» заключать с потребителями договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Восточном административном объединении региона (включает Екатеринбург).



Основанием для судебного решения стало рассмотрение иска ООО «Компания «Рифей» (тюменской компании, которую связывают с бизнесом предпринимателей Алексея Боброва и Артема Бикова) к министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области и самому ЕМУП «Спецавтобаза». Истец требует признать недействительным конкурс по отбору регионального оператора по обращению на указанной территории. В качестве обеспечительной меры ООО «Компания «Рифей» попросило суд запретить победителю конкурса, ЕМУП «Спецавтобаза», заключать договоры с потребителями и вести расчеты по таким договорам.



Суд удовлетворил требования компании «Рифей» частично, запретив «Спецавтобазе» заключать новые договора на оказание услуг по обращению с ТКО.

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