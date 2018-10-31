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Сеть DNS выплатит жителю Каменска-Уральского 140 тыс. рублей за некачественный компьютер

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. Красногорский районный суд Каменска-Уральского взыскал с ООО «ДНС-Ритейл» (до реорганизации — ООО «КЦ ДНС-Тюмень») 140 тыс. руб. в пользу потребителя за некачественный компьютер. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



«В октябре 2017 года житель Каменска-Уральского приобрел компьютер в магазине ООО «КЦ ДНС-Тюмень». Стоимость комплектующих составила 60 тыс. 924 руб., 1 тыс. 400 руб. покупатель заплатил за сборку. Уже через две недели он был вынужден обратиться к продавцу для проведения ремонта: дефектными оказались жесткий диск и твердотельный накопитель. Гражданин вновь оплатил стоимость жесткого диска — 3 тыс. 599 руб. и твердотельного накопителя — 3 тыс. 999 руб., также отдал 500 руб. за замену некачественных комплектующих. Однако через некоторое время дефект вновь проявился: жесткий диск опять вышел из строя. Его стоимость потребителю была возвращена продавцом», — рассказали в пресс-службе.



Гражданин принял решение вернуть некачественный товар продавцу, расторгнуть договор купли-продажи и забрать уплаченную за компьютер сумму. Он обратился в ООО «КЦ ДНС-Тюмень» с заявлением, однако оно было оставлено продавцом без удовлетворения.



Тогда покупатель обратился в Красногорский районный суд Каменска-Уральского с иском о защите прав потребителя. В заявлении мужчина просил взыскать с ООО «КЦ ДНС-Тюмень» (ООО «ДНС-Ритейл») денежные средства, уплаченные по договору купли-продажи, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.



Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены частично. С ООО «ДНС Ритейл» взыскана уплаченная по договору сумма в размере 59 тыс. 183 руб., неустойка — 29 тыс. 591 руб., компенсация морального вреда — 5 тыс. руб. и штраф за неудовлетворение требований потребителя в сумме 46 тыс. 887 руб.



Ответчик оспорил данное решение в Свердловском областном суде. В обоснование доводов апелляционной жалобы он указал, что поскольку продавец изготовителем товара не является, он лишь произвел сборку всех приобретенных комплектующих. Тем не менее Свердловский облсуд оставил решение первой инстанции без изменения.

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