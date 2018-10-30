Новости дня

В Екатеринбурге строители закрывают движение транспорта по улице Красных командиров

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2018. В Екатеринбурге в связи с ремонтом теплосети вводится ограничение на движение транспорта по улице Красных командиров от Стачек до Старых Большевиков. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.



Автомобилистам предлагают объезжать данный участок с 30 октября по 15 ноября 2018 года по улицам Стачек, Лобкова, Кобозева, Старых Большевиков.



HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: