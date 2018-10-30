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В Екатеринбурге строители закрывают движение транспорта по улице Красных командиров
30 октябрь 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2018. В Екатеринбурге в связи с ремонтом теплосети вводится ограничение на движение транспорта по улице Красных командиров от Стачек до Старых Большевиков. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.
Автомобилистам предлагают объезжать данный участок с 30 октября по 15 ноября 2018 года по улицам Стачек, Лобкова, Кобозева, Старых Большевиков.
Автомобилистам предлагают объезжать данный участок с 30 октября по 15 ноября 2018 года по улицам Стачек, Лобкова, Кобозева, Старых Большевиков.
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