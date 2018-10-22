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Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,4-0,6 процентного пункта

УрБК, Москва, 22.10.2018. Сбербанк России повысил ставки по ипотеке на 0,4-0,6 процентного пункта. Об этом сообщает «Интерфакс».



Минимальная ставка по кредиту на строящееся жилье выросла до 7,5% с 7,1% ранее. По ссуде на готовое жилье произошел рост с 8,6% до 9,2%. Рефинансирование ипотеки для клиентов других банков теперь предлагается по ставке от 9,9% вместо 9,5% ранее.



До предыдущих значений ставки по ипотеке были снижены с 9 июня. Об этих изменениях накануне, 8 июня, во время годового собрания акционеров объявил глава Сбербанка Герман Греф.



Однако позднее банк уже поднимал ставки сначала по валютным, а затем по рублевым вкладам.



Позднее, с 15 октября, Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам — на 1-2 процентных пункта до 12,9% для зарплатных клиентов и пенсионеров, до 13,9% — для остальных заемщиков. Максимальные ставки сохранились на уровне 19,9%. В Сбербанке также выросли ставки рефинансирования потребкредитов с 11,5-12,5% до 12,9-13,9%.



Тогда в пресс-службе банка объяснили рост «следствием адаптации к текущим рыночным условиям, в том числе с учетом увеличения ставок по вкладам и роста ключевой ставки».



ЦБ РФ с 17 сентября 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7,50%.

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