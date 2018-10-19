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В Челябинской области в рамках проекта «Реальные дела» устранены проблемы водоснабжения двух поселков

УрБК, Челябинск, 19.10.2018. Реализация проекта «Реальные дела», инициированного губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, продолжается в Нагайбакском районе. Благодаря проекту удалось решить многолетние проблемы с водоснабжением, сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



Также в течение года в муниципалитете проводятся работы по улучшению инфраструктуры населенных пунктов, создаются комфортные условия для жизни людей.



«Реальные дела» в Челябинской области продолжаются. Я решил увеличить финансирование проекта на 2019 год, чтобы он и дальше служил своей главной цели — помогал решать наболевшие проблемы региона. Мы должны создать максимально комфортные и удобные условия жизни для людей. Поэтому объекты, которые попадут в проект, необходимо в первую очередь обсудить с жителями, посоветоваться с ними, что важнее всего выполнить в 2019 году, а также в перспективе на ближайшие три года», — подчеркнул Б. Дубровский.



В Нагайбакском районе «Реальные дела» помогли решить копившиеся годами проблемы с водоснабжением — на модернизацию системы муниципалитет получил более 1,5 млн руб. Так, в поселке Гумбейский построена и запущена новая скважина, в Петровском отремонтирован аварийный участок водопроводной системы.



«В поселке Северный произведен капитальный ремонт центрального водопровода. В феврале здесь произошла авария на основной магистрали, лишив воды весь поселок. Тогда своими силами мы в максимально быстрые сроки устранили проблему, временный водопровод был смонтирован практически на один километр участка. В летний период на выделенные губернатором средства в Северном отремонтирован весь участок», — отметил глава района Виталий Гайсин.



Еще более 3,5 млн руб. в рамках проекта вложили в объекты социальной инфраструктуры района. В детской школе искусств села Остроленка произведена замена оконных блоков на современные пластиковые конструкции, в Фершампенуазской школе искусств работы в этом направлении стартуют со следующей недели. В общеобразовательной школе поселка Арсинский произведен капремонт кровли и спортивного зала, а в детском саду поселка Балканы установлены новые двери и окна, будет закуплена мебель в группы.



Помимо «Реальных дел» в районе реализуются другие программы, финансируемые губернатором Борисом Дубровским: продолжается газификация, ремонтируется стадион, асфальтированы участки дорог в Фершампенуазе, Остроленке и Арсинском.



Проект «Реальные дела» губернатор Челябинской области инициировал в 2016 году для социально-экономического развития муниципалитетов. Деньги были направлены на решение наиболее острых проблем, связанных с благоустройством, газификацией, ремонтом дорог. В 2016 году из областного бюджета было выделено более 1 млрд руб., в итоге удалось реализовать более 5 000 проектов. По поручению Б. Дубровского в 2018 году реализация программы продолжается.

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