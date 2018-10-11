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Пассажирооборот «Уральских авиалиний» с января по сентябрь 2018 года вырос на 15%

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2018. С января по сентябрь 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 6 млн 999 тыс. 739 пассажиров, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает пресс-служба перевозчика.



По итогам 9 месяцев 2018 года «Уральские авиалинии» перевезли на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) 3 млн 880 тыс. 528 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 1 млн 837 тыс. 489 человек, по СНГ — 1 млн 281 тыс. 722 человека. Всего за этот период выполнено 47 тыс. 242 рейса (+13% к 2017 году), среди них ВВЛ — 26 тыс. 480, МВЛ — 11 тыс. 766, СНГ — 8 тыс. 996. Пассажирооборот вырос на 15% и составил 16 млрд 764 млн 499 тыс. пасс. км.



В сентябре услугами авиакомпании воспользовались 977 тыс. 931 пассажир, что выше показателя 2017 года на 10%. На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевезено 530 тыс. 704 человека, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 273 тыс. 890 человек и по ближнему зарубежью (СНГ) — 173 тыс. 337 человек. За первый месяц осени «Уральские авиалинии» выполнили 6 тыс. 206 рейсов (+7% к 2017 году), среди них 1 тыс. 593 рейса по МВЛ, 3 тыс. 467 по ВВЛ и 1 тыс. 146 по странам СНГ.



Самыми популярными направлениями сентября стали рейсы из Москвы в Симферополь, Анапу, Сочи и Калининград. Лидерами международных направлений из столицы стали: Барселона, Ларнака и Тель-Авив.

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