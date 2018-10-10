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За последний месяц цены на вторичное жилье в Екатеринбурге выросли в среднем на 0,9%

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2018. На 8 октября 2018 года средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, составила 69 тыс. 579 руб. За последние четыре недели корректировка средней цены по городу положительная и составляет 0,9%, сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).



С начала 2018 года средний ценник на «вторичку» вырос на 3,4%. Цены на квартиры увеличиваются в соответствии с постепенным снижением количества объектов на рынке.



На первичном рынке, где предложение в течение лета стремительно выросло, в сентябре также началось сокращение числа квартир. Впрочем, в УПН отмечают, что здесь, в отличие от вторичного рынка, пока достаточно много объектов.



Количество выставляемых на продажу объектов в базе данных УПН сейчас составляет 7 870 квартир, что меньше на 2,3%, чем месяц назад, и на 14% — с начала года. Также на рынке выставлены 670 объектов в пригороде и около 1 тыс. 600 комнат в коммуналках. Средние сроки экспозиции составляют 3,5 месяца.

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