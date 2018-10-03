Медные реки

Фотография пресс-службы заповедника «Денежкин Камень»

Фотография пресс-службы заповедника «Денежкин Камень»

Фотография пресс-службы заповедника «Денежкин Камень»

Фотография пресс-службы заповедника «Денежкин Камень»

В Свердловской области общественники и экологи второй год пытаются отстоять заповедник «Денежкин камень». Его экосистема оказалась под угрозой уничтожения из-за загрязнения рек. Состояние водоемов, как считают в руководстве заповедника, ухудшилось из-за деятельности АО «Святогор» (входит в УГМК). Представители компании на пресс-конференции, которая состоялась 3 октября 2018 года, признали, что в районе заповедника «Денежкин камень» сложились неблагоприятные экологические условия. Брать на себя полную ответственность за загрязнение в холдинге отказались.Напомним, руководство заповедника еще в 2017 году обвинило АО «Святогор» в сбросе отходов производства в водные артерии, которые протекают через природоохранную территорию. В сентябре 2017 года Росприроднадзор и прокуратура подтвердили данные о сбросе сточных вод с месторождений УГМК в ручей Безымянный, а также в реки Черная и Тальтия. Речь идет о Тарнерском, Шемурском и Ново-Шемурском рудниках. По итогам проверки АО «Святогор» было оштрафовано на 40 тыс. руб. по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение».В декабре 2017 года в прокуратуре состоялось совещание в связи с загрязнением рек Ивдельского городского округа. На заседании собрались представители департамента Росприроднадзора по УрФО, министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, территориальных органов Росрыболовства, Росводресурсов, глава Ивдельского городского округа, а также директор ОАО «Святогор».Серьезных изменений за этим не последовало. Как ранее писал УрБК, реки, связанные с экосистемой заповедника «Денежкин камень», за последнее время приобрели мутно-зеленый оттенок. Рыба в них полностью исчезла. До территории заповедника загрязняющие вещества еще не дошли, но отсутствие животных в водоемах уже является серьезным симптомом возможной катастрофы.В среду, 3 октября 2018 года, директор заповедника Анна Квашнина на пресс-конференции отметила, что еще одной проблемой (кроме экологического бедствия) является отсутствие внятной информации со стороны УГМК.«Мы хотим понимания ситуации, хотим иметь информацию о том, что присутствует в воде. А я не могу узнать, что за территорией заповедника (из-за отсутствия полномочий — прим. ред.)», — сказала А. Квашнина.Примечательно, что ее слова о недостатке информации прозвучали после серии встреч с представителями УГМК. Присутствовавший на пресс-конференции директор по горному производству холдинга Григорий Рудой в ответ на претензии А. Квашниной признал, что экологические проблемы в районе «Денежкиного камня» существуют, но высказал свою версию об источниках загрязнения. Все приведенные Г. Рудым факторы оказались не связаны с УГМК.Так, по его словам, одним из проблемных участков стали бокситовые отвалы возле поселка Полуночного. Об этом, как утверждает представитель компании, свидетельствует наличие следов алюминия в реке.«Там (возле Полуночного — прим. ред.) не была проведена рекультивация земли. Это грехи тех, кто ими занимался. Оттуда текут воды с тяжелыми металлами в направлении рек Тальтии и Ольховки в сторону Ивделя», — сказал директор по горному производству УГМК.Загрязнение водных артерий отходами от добычи меди Григорий Рудой объяснил тем, что в указанных районах находятся месторождения, к которым УГМК не причастна. Кроме того, представитель холдинга указал на то, что в регионе с 1954 года за бюджетные средства проводится геологоразведка месторождений. К этим мероприятиям, по словам Г. Рудого, компания также не имеет никакого отношения.По площадкам АО «Святогор» представитель холдинга все-таки дал объяснения. По его словам, в реках, которые связаны с месторождениями, происходит процесс окисления под воздействием солнца, ветров и паводков.«Рядом с Шемурским и Ново-Шемурским месторождениями много рудопроявлений с высоким содержанием меди и цинка. За счет самовыщелачивания они приводят в движение минералы и горные породы. На наших карьерах там тоже есть яма, не такая глубокая, как в Североуральске, порядка 300 метров. Это источник для сбора и подвижки вод, вымывания кислых вод и движения породы», — пояснил директор по горному производству УГМК.После слов о воздействии природных процессов в задних рядах зала прозвучал смех. Тем временем слово на пресс-конференции взял специалист РосНИИВХ Александр Попов, привлеченный к исследованию загрязнений по заказу УГМК. Он не стал снимать с холдинга полной ответственности за экологическое бедствие. Вместе с тем он указал, что месторождения компании не являются главным источником выброса отходов в реки. По его словам, загрязнение произошло из-за нарушений, допущенных при проектировании другими разработчиками месторождений.«Это результат коллективного недопонимания. И с этим результатом придется разбираться УГМК», — заключил А. Попов.Григорий Рудой, в свою очередь, заявил, что холдинг уже занялся очисткой рек в районе заповедника, но это работа оказалась неэффективной из-за нехватки мощностей возведенных сооружений. Для глобального решения проблемы в УГМК разработали план — сводить загрязненные реки в один карьер по вырытым каналам.Впрочем, специалист РосНИИВХ признал, что даже после принятия всех необходимых мер нет никаких гарантий, что экосистема в районе заповедника «Денежкин камень» вернется в прежнее состояние. Но даже если УГМК и воплотит свой план, то непонятно, сможет ли заповедник дожить до осуществления всех природоохранных проектов.