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«Уральский Рабочий»: На Урале выбрали лучшую участковую медсестру
27 сентябрь 2018 (15:40)
Конкурсантами стали 17 медицинских сестер из государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области. Первое место заняла Светлана Истомина, участковая медицинская сестра городской больницы Асбеста.
«Конкурс в рамках реализации проекта «Славим человека труда!» проводится ежегодно при поддержке правительства Свердловской области, министерства здравоохранения Свердловской области в целях повышения престижа и авторитета профессии, совершенствования профессионального мастерства его участников, а также привлечения молодых специалистов к профессиональной деятельности в медицинских организациях Свердловской области. В этом году свой профессионализм и мастерство демонстрировали медицинские сестры терапевтических участков», — рассказал заявил министр здравоохранения Андрей Цветков.
Светлану Истомину, наряду с другими победителями конкурса проекта «Славим человека труда!» в декабре будут чествовать на торжественной церемонии при губернаторе Свердловской области.
Второе место досталось участковой медицинской сестре городской больницы Каменска-Уральского Оксане Мезенцевой, а третью позицию заняла медсестра Краснотурьинской городской больницы Ольга Ерохина.
«Конкурс в рамках реализации проекта «Славим человека труда!» проводится ежегодно при поддержке правительства Свердловской области, министерства здравоохранения Свердловской области в целях повышения престижа и авторитета профессии, совершенствования профессионального мастерства его участников, а также привлечения молодых специалистов к профессиональной деятельности в медицинских организациях Свердловской области. В этом году свой профессионализм и мастерство демонстрировали медицинские сестры терапевтических участков», — рассказал заявил министр здравоохранения Андрей Цветков.
Светлану Истомину, наряду с другими победителями конкурса проекта «Славим человека труда!» в декабре будут чествовать на торжественной церемонии при губернаторе Свердловской области.
Второе место досталось участковой медицинской сестре городской больницы Каменска-Уральского Оксане Мезенцевой, а третью позицию заняла медсестра Краснотурьинской городской больницы Ольга Ерохина.
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